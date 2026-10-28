Лубінець розкритикував Червоний хрест за недостатній тиск на росію для доступу до полонених

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) через відсутність доступу до українських військовополонених і цивільних заручників, яких утримує росія. .

Омбудсман зазначив, що неодноразово пропонував очільниці МКЧХ Мір’яні Сполярич конкретні інструменти для виправлення ситуації, однак організація не демонструє належної наполегливості.

Як приклад дієвості високого тиску він навів візити кардинала Маттео Дзуппі, якого російська сторона допустила до утримуваних українців. Для подолання блокувань Україна веде переговори про створення нової міжнародної моніторингової групи із залученням представників третіх країн, списки яких уже передано росії. Також Лубінець зауважив, що додаткові можливості для міжнародного контролю за місцями утримання цивільних заручників і журналістів може відкрити розвиток ситуації навколо гуманітарної місії в окупованих Олешках.

Джерело: «Еспресо».

В Олешках на Херсонщині триває гуманітарна місія для допомоги мирним жителям. Із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, сторони дотримуються. Зараз там розміновують маршрути, щоб безпечно доставляти гуманітарну допомогу та допомогти цивільним виїхати з міста.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

У районі окупованих Олешків на Херсонщині режим тиші для проведення гуманітарної операції діятиме до 22:59 1 листопада. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Режим тиші запровадили 27 жовтня.

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