Лубінець відреагував на побиття студента викладачем на Одещині

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на відео, на якому, за попередньою інформацією, викладач під час уроку застосовує фізичну силу до 15-річного студента. Він звернувся до поліції та Служби у справах дітей Одеської області, щоб там перевірили всі обставини інциденту.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення про можливе побиття студента викладачем на Одещині. Йдеться про інцидент в Ізмаїлі. У мережі з’явилося відео, на якому, за попередньою інформацією, педагог під час уроку лається та застосовує фізичну силу до 15-річного учня.

Лубінець заявив, що після того, як побачив ці кадри, одразу направив листи до Головного управління Національної поліції в Одеській області та Служби у справах дітей Одеської області. Він просить перевірити ситуацію та встановити всі обставини того, що сталося. «Побачив у мережі ці кадри, де педагог під час уроку, за попередньою інформацією, дозволяє собі лайку та застосування фізичної сили до дитини. Реагую відразу. Уже направив листи до ГУНП Одещини та Служби у справах дітей Одеської області, аби ситуацію ретельно перевірили, встановили всі обставини», — повідомив омбудсмен.

Лубінець окремо наголосив, що фізична агресія щодо дитини неприпустима. За його словами, навіть складна поведінка учня не може бути виправданням для насильства з боку дорослого. «Але як батько скажу прямо: насильство щодо дитини — це табу. За жодних обставин воно не може бути способом виховання чи вирішення конфлікту», — заявив він. Омбудсмен також звернув увагу на поведінку педагога під час конфліктних ситуацій. Він наголосив, що крик, лайка, штовханина чи агресія не є методами роботи з учнями.

За словами Лубінця, викладач може втомитися, зіткнутися зі складною поведінкою учня або опинитися у конфліктній ситуації. Але в таких випадках дорослий має контролювати себе, а педагог — діяти професійно. «Не впоралися з ситуацією? Є батьки. Є шкільний психолог, соціальний педагог, адміністрація. Є правила, є педагогічні та законні інструменти, щоб встановити межі й знайти рішення», — зазначив Лубінець.

Він наголосив, що застосування сили чи приниження дитини не може бути способом вирішення конфлікту. «Але бити дитину чи принижувати її — точно не можна. Школа має бути місцем, де дитина отримує знання, підтримку та почувається у безпеці. Не місцем, де вона боїться дорослого», — підкреслив омбудсмен. Наразі правоохоронці та відповідні служби мають встановити, що саме відбулося під час уроку. Також вони повинні перевірити дії викладача та обставини конфлікту.

Остаточні висновки щодо ситуації мають зробити після перевірки. Лубінець наголосив, що захист дітей від насильства має залишатися безумовним, незалежно від того, через що виник конфлікт. Про це відомо з допису у Telegram.

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