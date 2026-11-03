Лубінець вимагає перевірити інцидент на Петропавлівській Борщагівці та дати оцінку діям усіх учасників

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив запити до правоохоронних органів через інцидент на Петропавлівській Борщагівці. Омбудсмен вимагає з'ясувати обставини події, перевірити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії в будинку та надати оцінку діям усіх причетних.

«Жодних подвійних стандартів не має бути: вимагаю перевірки ситуації на Петропавлівській Борщагівці», — наголосив омбудсмен.

За його словами, у зв'язку з інцидентом він уже звернувся до всіх правоохоронних органів із вимогою перевірити всі обставини, встановити правові підстави перебування військових і представників Національної гвардії України в цьому будинку, а також надати правову оцінку діям кожного учасника події.

«Необхідно встановити, що це за будинок, які завдання виконували там військовослужбовці та представники Національної гвардії, чи були дотримані вимоги законодавства», — додав Лубінець.

Окремо омбудсмен прокоментував дії цивільних осіб, які, за наявною інформацією, брали участь у нападі на військовослужбовців під час інциденту.

«Моя позиція однозначна: засуджую будь-які напади на військових, представників Національної гвардії та Національної поліції. Коли бачиш, як люди, які пройшли фронт, стають об'єктом публічної зневаги, — це викликає обурення. Ми не маємо забувати, якою ціною дається можливість жити у відносній безпеці в тилу. Тут теж вимагаю юридичної оцінки для дій таких цивільних осіб.

Водночас я неодноразово попереджав про ризик виникнення подібних конфліктів. І переконаний: єдиний шлях зупинити їх — не виправдовувати одну сторону й не засуджувати іншу наперед, а встановлювати факти та надавати правову оцінку діям кожного учасника. Тому вкотре закликаю всіх зупинитися. Не дозволяймо внутрішнім конфліктам переростати у протистояння між тими, хто сьогодні має бути на одному боці. У нас є спільний ворог — Росія. І саме про це ми маємо пам’ятати насамперед», — резюмував омбудсмен.

Дмитро Лубінець закликав не робити передчасних висновків щодо жодної зі сторін конфлікту та дочекатися результатів перевірки. За його словами, юридична оцінка має охопити дії всіх учасників інциденту.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Facebook.

У пункті дислокації військової частини в Петропавлівській Борщагівці перебували військовослужбовці, які брали участь в обороні Маріуполя та Азовсталі, пережили російський полон і повернулися до служби. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку, зазначила вона.

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