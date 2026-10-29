Лубінець вирушив до окупованих Олешок через Росію для порятунку цивільних

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування. Станом на 29 жовтня Лубінець ще перебував у дорозі, а мета місії — доставити допомогу цивільним і створити умови для їхнього безпечного виїзду.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився на маршрут через територію Російської Федерації, щоб дістатися тимчасово окупованих Олешок. Про це повідомила пресслужба омбудсмана у коментарі журналістам 29 жовтня. В Офісі пояснили, що зараз є лише два можливі шляхи до міста: через лінію фронту або через територію РФ. Перший варіант пов’язаний із серйозними ризиками та обмеженнями, а переправитися через річку неможливо, оскільки територія замінована.

«Саме тому, з огляду на ситуацію, необхідність забезпечити швидкість і безпеку проведення гуманітарної місії, Уповноважений погодився на маршрут через територію РФ», — зазначили в Офісі омбудсмана.

У пресслужбі наголосили, що головним пріоритетом залишається безпека цивільних. Місія має забезпечити доставку гуманітарної допомоги людям, які залишаються в Олешках, а також створити умови для виїзду тих, хто хоче залишити окуповану територію. В Офісі омбудсмана додали, що Лубінець готовий відповісти на запитання щодо маршруту та деталей поїздки після завершення місії. До цього часу закликають не робити передчасних висновків і чекати на офіційну інформацію.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Українська делегація на чолі з Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку Олешок 29 жовтня. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який зазначив, що учасники місії стежитимуть за перебігом операції та інформуватимуть про її результати, щойно матимуть зв’язок. Сам Лубінець підтвердив, що бере участь у поїздці особисто. За його словами, завдання делегації — не лише доставити допомогу, а й побачити ситуацію на місці та працювати над тим, щоб цивільні могли безпечно виїхати з міста.

Перед поїздкою в районі гуманітарної місії готували маршрути для доставки вантажу. Зокрема, тривало розмінування територій, через які планували провести операцію. За повідомленням Лубінця від 29 жовтня, гуманітарну допомогу для жителів міста готували до відправлення наступного дня — 30 жовтня. Тоді ж омбудсман повідомив, що режим тиші в районі місії триває вже понад дві доби, а сторони, за його словами, дотримуються досягнутих домовленостей.

Ця місія відбувається в умовах російської окупації, тому організаторам потрібно узгоджувати не лише доставку допомоги, а й безпеку пересування. Маршрути мають бути придатними для проїзду, а будь-які домовленості про припинення вогню — виконуватися протягом погодженого часу. Окреме завдання — допомогти цивільним, які хочуть залишити місто, дістатися безпечнішої території. Водночас конкретні результати місії та обставини поїздки мають бути підтверджені офіційними повідомленнями після її завершення.

Як домовлялися про режим тиші

Для проведення гуманітарної місії в районі Олешок 27 жовтня запровадили режим припинення вогню на визначених територіях. За повідомленням Лубінця, він почав діяти о 03:00 за київським часом. Домовленості передбачають, що режим тиші триватиме до 22:59 1 листопада. Його мета — створити умови для підготовки та проведення гуманітарної операції, зокрема розмінування маршрутів, доставки допомоги й організації можливого виїзду цивільних.

Лубінець заявляв, що станом на вечір 27 жовтня українська та російська сторони дотримувалися домовленостей, а порушень припинення вогню не зафіксували. Подібну інформацію він оприлюднив і 29 жовтня, коли повідомив, що режим тиші триває вже 54 години. Водночас ці заяви стосуються конкретного періоду та визначених територій, пов’язаних із гуманітарною місією, а не всієї лінії фронту.

За словами омбудсмана, домовленості узгоджували в межах переговорів з уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою. Він також повідомляв про посередництво та координацію першої леді США Меланії Трамп. Лубінець подякував усім, хто долучився до процесу, та наголосив, що зараз головне — допомогти людям і забезпечити їхню безпеку.

Що сказав сам Лубінець

29 жовтня Дмитро Лубінець повідомив, що все ще перебуває в дорозі до Олешок і гуманітарна місія триває. Він звернув увагу на повідомлення в соціальних мережах про його перебування на території Росії та зазначив, що навколо поїздки з’являється багато запитань і провокативних дописів. Омбудсман пояснив, що вирушив до міста, аби особисто побачити ситуацію й інформувати про перебіг операції. «Прошу довіряти офіційним джерелам і не робити висновків із неперевірених повідомлень. Бо ви навіть не уявляєте, наскільки складними були ці переговори. І як довго вони тривали задля того, щоб я був тут, де я зараз є», — написав Лубінець.

Він додав, що на той момент делегація подолала лише частину шляху до запланованого результату, тому попросив залишити запитання до його повернення. За словами омбудсмана, участь у місії для нього — це не формальність, а можливість особисто оцінити ситуацію та переконатися, що досягнуті домовленості працюють. Він також подякував громадянам США, які допомогли організувати процес, і українцям, які виходили на акції за кордоном, щоб привертати увагу до становища Олешок.

Пояснюючи, чому вирішив їхати особисто, Лубінець наголосив на відповідальності за людей, які потребують допомоги. «Бо коли йдеться про порятунок людей, важливо бути поруч. Важливо розуміти, що відбувається на місці, і докладати всіх зусиль, щоб досягнуті домовленості працювали. І якби мені довелося поїхати заради однієї людини — я б поїхав знову», — заявив омбудсман.

Чому ситуація в Олешках потребує гуманітарної допомоги

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в Херсонській області та перебувають під російською окупацією. Через бойові дії, небезпеку на маршрутах і мінування доступ до міста ускладнений. Це створює додаткові перешкоди для доставки необхідних товарів і виїзду людей, які хочуть залишити окуповану територію. Саме тому гуманітарна місія потребує попередніх домовленостей і підготовки безпечних маршрутів.

У таких умовах важливо не лише доправити продукти чи інші необхідні речі, а й організувати допомогу так, щоб не наражати цивільних на додаткову небезпеку. Розмінування маршрутів — один із ключових етапів підготовки, адже навіть за наявності режиму тиші міни та інші вибухонебезпечні предмети залишаються загрозою. Так само важливо, щоб домовленості про припинення вогню діяли протягом усього часу, потрібного для проведення операції.

Окремий напрям роботи — забезпечення можливості безпечного виїзду цивільних. Для цього необхідно узгодити маршрут, умови пересування та дії сторін, які контролюють відповідні території. Водночас не всі деталі операції можна оприлюднювати під час її проведення, оскільки передчасне розголошення інформації може створити додаткові ризики для учасників і людей, яким намагаються допомогти. Тому остаточні висновки про результати місії варто робити після офіційного звіту її учасників.

Що буде далі

Станом на 29 жовтня Лубінець повідомляв, що продовжує рух до Олешок. За попереднім планом, гуманітарний вантаж мали доставити до міста 30 жовтня, а режим тиші був погоджений до вечора 1 листопада. Однак заплановані строки не означають, що всі етапи місії вже виконані: результат залежить від безпекової ситуації, стану маршрутів і дотримання домовленостей.

В Офісі омбудсмана заявили, що після завершення гуманітарної місії Лубінець готовий відповісти на запитання щодо маршруту та обставин поїздки. До того часу офіційні повідомлення залишаються основним джерелом інформації про перебіг операції. Її ключова мета — доставити допомогу жителям Олешок і зробити можливим безпечний виїзд цивільних, які цього потребують.

Таким чином, рішення їхати через територію Росії в Офісі омбудсмана пояснили відсутністю іншого прийнятного маршруту та необхідністю провести гуманітарну місію якомога безпечніше. Подробиці поїздки та її результати мають стати відомі після завершення операції. Про це пресслужба омбудсмана повідомила в коментарі журналістам.

Лубінець закликав надавати інформацію про жителів окупованих Олешок для гуманітарної місії.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час розмови сторони обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках, які попередньо вже були узгоджені.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

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