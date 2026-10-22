Лубінець заявив про наближення евакуації з окупованих Олешок

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У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині ситуація наблизилася до гуманітарної катастрофи.

Місцеві жителі потерпають від нестачі їжі та ліків, а також постійно ризикують життям.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що люди в місті фактично помирають через критичні умови.

За його словами, Україна перебуває на завершальному етапі підготовки евакуації громадян, які потребують допомоги. Йдеться про тисячі цивільних, зокрема дітей.

Лубінець додав, що українська сторона продовжує щоденні складні переговори з Росією щодо евакуації. Тим часом місцевим жителям допомагають виживати Збройні сили України.

Джерело: Дмитро Лубінець, інтерв’ю РБК-Україна.

Росія підготувала інформаційну провокацію, спрямовану на приховування воєнних злочинів у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області та дискредитацію Сил оборони України. Для цього Москва планує провести так званий «міжнародний телеміст» 22 жовтня 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

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