Лубінець закликав надавати інформацію про жителів окупованих Олешок для гуманітарної місії

0:00 / 0:00

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до громадян із проханням передавати до Офісу омбудсмена відомості про мешканців міста Олешки Херсонської області, які потребують допомоги напередодні гуманітарної операції.

За словами Омбудсмена, пріоритетом є збір даних про літніх людей, маломобільних громадян та осіб, які не здатні самостійно про себе подбати.

Звернення та інформацію, яка сприятиме організації місії, закликають надсилати через месенджери WhatsApp, Viber та Telegram за номерами +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34 та +38 067 182 55 04. Спеціалісти Офісу омбудсмана опрацьовуватимуть кожне повідомлення для надання підтримки громадянам.

Джерело: Лубінець у соцмережах.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час розмови сторони обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках, які попередньо вже були узгоджені.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

Читай нас у