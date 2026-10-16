Лукашенко заявив, що не Трампу вирішувати питання виборів в Україні

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував заклик президента США Дональда Трампа провести вибори в Україні.

Він заявив, що рішення про те, хто очолюватиме державу, має ухвалювати український народ.

Лукашенко зазначив, що Трамп не повинен диктувати Україні умови проведення виборів.

Водночас він погодився з американським президентом щодо необхідності виборів, нагадавши про попередню обіцянку Володимира Зеленського обіймати посаду лише один термін.

Президент Трамп назвав Зеленського складнішим за Путіна у переговорах — Interia.

Трамп пояснив, чому уникає називати Путіна диктатором.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що почувається зрадженим через угоду Трампа з Путіним щодо дизеля.

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