Лукашенко заявив, що не Трампу вирішувати питання виборів в Україні
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував заклик президента США Дональда Трампа провести вибори в Україні.
Він заявив, що рішення про те, хто очолюватиме державу, має ухвалювати український народ.
Лукашенко зазначив, що Трамп не повинен диктувати Україні умови проведення виборів.
Водночас він погодився з американським президентом щодо необхідності виборів, нагадавши про попередню обіцянку Володимира Зеленського обіймати посаду лише один термін.
Президент Трамп назвав Зеленського складнішим за Путіна у переговорах — Interia.
Трамп пояснив, чому уникає називати Путіна диктатором.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що почувається зрадженим через угоду Трампа з Путіним щодо дизеля.