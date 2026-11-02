Лумер назвала запрошення Зеленського до Москви тролінгом з боку Путіна

Американська політична інфлюенсерка Лора Лумер вважає, що запрошення президента України Володимира Зеленського до Москви для переговорів із Володимиром Путіним є спробою російського диктатора потролити українського лідера. На її думку, така зустріч не повинна відбуватися на території Росії чи України. Серед можливих місць для переговорів вона назвала Білий дім і резиденцію Мар-а-Лаго у США.

Лора Лумер розкритикувала пропозицію Кремля провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Москві. Вона вважає, що запрошення українського президента до російської столиці не свідчить про справжнє бажання Кремля домовитися про мир. За словами Лумер, така пропозиція радше схожа на нещиру спробу продемонструвати готовність до переговорів, водночас висуваючи умови, які для української сторони є неприйнятними.

«Я думаю, що Путін намагається тролити Зеленського. Минулого тижня ми побачили заяву Кремля про те, що вони запросили Зеленського до Москви для зустрічей. Чому Зеленський мав би їхати до Москви, коли росіяни постійно намагаються його вбити?» — заявила Лумер. Вона наголосила, що український президент не повинен наражати себе на небезпеку, погоджуючись на зустріч на території держави, яка веде війну проти України.

Чому Лумер виступила проти зустрічі в Москві

Обґрунтовуючи свою позицію, Лумер згадала про переслідування російської опозиції за правління Путіна. Вона звернула увагу на арешти опозиційних політиків, ув'язнення та випадки отруєнь. На її думку, поїздка Зеленського до Росії могла б створити додаткові ризики для його безпеки. «Чому Зеленський хотів би наражати себе на ризик бути викраденим чи вбитим на російській землі?» — запитала американська інфлюенсерка.

Лумер також назвала можливу поїздку українського президента до Москви «самогубчим кроком». Вона вважає, що Путін добре розуміє, яке враження справляє його пропозиція, і навряд чи висуває її без певного розрахунку.

Водночас ці слова відображають особисту оцінку Лумер. У її заяві не наведено доказів того, що запрошення Зеленського до Москви було частиною конкретного плану з його викрадення чи вбивства.

Де могли б відбутися переговори

На думку Лумер, якщо сторони справді прагнуть зустрітися для обговорення завершення війни, місце переговорів не повинно створювати додаткових ризиків для одного з учасників. Вона припустила, що зустріч могла б відбутися у США — наприклад, у Білому домі або в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

При цьому Лумер вважає, що переговори не варто проводити ані в Росії, ані в Україні. На її думку, для такої зустрічі потрібно обрати нейтральне місце, яке не давало б жодній зі сторін очевидної переваги. «Це виглядає як нещира спроба сказати: «Гаразд, так, я готовий до переговорів, але ви повинні приїхати до Москви». Переговори не повинні проходити ні в Росії, ні в Україні», — заявила Лумер.

Таким чином, американська інфлюенсерка поставила під сумнів щирість пропозиції Кремля та закликала розглядати можливість зустрічі лідерів у безпечнішому місці. Водночас її заява є особистою оцінкою намірів Путіна, а не офіційною позицією американської влади щодо організації переговорів. Про це заявила американська політична інфлюенсерка Лора Лумер в інтерв'ю РБК-Україна.

1 листопада помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор нібито готовий відповісти на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського. Водночас він знову запропонував українському лідеру приїхати до Москви для переговорів.

Президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.

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