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Україна залучила майже 2,7 млн євро грантового фінансування від Європейського Союзу для реалізації транскордонного медичного проєкту «CareLikeHome». Ініціатива передбачає розширення можливостей надання паліативної, геріатричної та онкологічної допомоги жителям українсько-польського прикордонного регіону. У межах проєкту у Львові та Тернополі планують оновити відповідні медичні відділення.

Фінансування надано в межах програми Interreg NEXT "Польща – Україна 2021–2027". Головним партнером проєкту виступило Друге клінічне територіальне медичне об'єднання Львова (2 ТМО), яке реалізує його спільно з Тернопільським обласним клінічним онкологічним диспансером та Підкарпатською воєводською лікарнею імені Івана Павла ІІ у польському місті Кросно.

Ключові завдання ініціативи

Ініціатива спрямована на розширення можливостей паліативної, геріатричної та онкологічної допомоги на прикордонні. Серед ключових результатів:

збільшення кількості ліжкомісць (у Львові завершують реконструкцію стаціонарного паліативного відділення 2 ТМО, яке зможе приймати близько 500 пацієнтів щороку);

запровадження єдиних для трьох лікарень стандартів догляду та розробка двомовного посібника зі стандартів харчування пацієнтів;

навчання та обмін досвідом для медиків.

Згідно з нормативами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), на 100 тисяч населення має припадати 10 паліативних ліжок — відповідно, потреба Львівської громади становить щонайменше 100–120 місць. Станом на початок 2026 року 2 ТМО Львова забезпечувало 65 таких ліжок.

Друге клінічне територіальне медичне об’єднання м. Львова (2 ТМО) — це велика мережа медичних закладів Львова, що спеціалізується на плановому лікуванні, реабілітації та паліативній допомозі.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

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