Львів і Тернопіль отримають майже 2,7 млн євро від ЄС на оновлення медичних відділень
Україна залучила майже 2,7 млн євро грантового фінансування від Європейського Союзу для реалізації транскордонного медичного проєкту «CareLikeHome». Ініціатива передбачає розширення можливостей надання паліативної, геріатричної та онкологічної допомоги жителям українсько-польського прикордонного регіону. У межах проєкту у Львові та Тернополі планують оновити відповідні медичні відділення.
Фінансування надано в межах програми Interreg NEXT "Польща – Україна 2021–2027". Головним партнером проєкту виступило Друге клінічне територіальне медичне об'єднання Львова (2 ТМО), яке реалізує його спільно з Тернопільським обласним клінічним онкологічним диспансером та Підкарпатською воєводською лікарнею імені Івана Павла ІІ у польському місті Кросно.
Ключові завдання ініціативи
Ініціатива спрямована на розширення можливостей паліативної, геріатричної та онкологічної допомоги на прикордонні. Серед ключових результатів:
збільшення кількості ліжкомісць (у Львові завершують реконструкцію стаціонарного паліативного відділення 2 ТМО, яке зможе приймати близько 500 пацієнтів щороку);
запровадження єдиних для трьох лікарень стандартів догляду та розробка двомовного посібника зі стандартів харчування пацієнтів;
навчання та обмін досвідом для медиків.
Згідно з нормативами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), на 100 тисяч населення має припадати 10 паліативних ліжок — відповідно, потреба Львівської громади становить щонайменше 100–120 місць. Станом на початок 2026 року 2 ТМО Львова забезпечувало 65 таких ліжок.
Друге клінічне територіальне медичне об’єднання м. Львова (2 ТМО) — це велика мережа медичних закладів Львова, що спеціалізується на плановому лікуванні, реабілітації та паліативній допомозі.
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.
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