Львів обігнав Київ за цінами на однокімнатні та двокімнатні квартири: скільки коштує житло

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Львів випередив Київ за вартістю однокімнатних і двокімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості. У жовтні 2026 року медіанна ціна однокімнатного житла у Львові становила 75,5 тис. доларів, а двокімнатного — 108 тис. доларів. У столиці аналогічні квартири коштували 67 тис. і 98 тис. доларів відповідно.

Ще восени 2025 року Київ був найдорожчим містом України за вартістю квартир обох категорій. Однак протягом останнього року цінова динаміка у двох містах суттєво відрізнялася.

Найбільший ціновий розрив між містами зафіксували в сегменті однокімнатних квартир.

У Львові медіанна вартість такого житла за рік зросла на 14% — до 75,5 тис. доларів. У Києві ціни збільшилися лише на 1% і досягли 67 тис. доларів.

Таким чином, однокімнатна квартира у Львові в середньому за медіанною вартістю обходиться на 8,5 тис. доларів дорожче, ніж у столиці.

У сегменті двокімнатного житла різниця ще помітніша. За рік квартири у Львові подорожчали на 15% — до 108 тис. доларів. Натомість у Києві медіанна ціна такого житла знизилася на 7% і становить 98 тис. доларів.

Попри випередження за цінами на однокімнатні та двокімнатні квартири, Київ залишається найдорожчим містом у категорії трикімнатного житла.

Медіанна вартість такої квартири у столиці становить 146 тис. доларів, хоча за рік показник знизився на 3%.

У Львові трикімнатні квартири, навпаки, подорожчали на 19% — до 143 тис. доларів.

Отже, різниця між містами в цьому сегменті скоротилася до 3 тис. доларів.

Львів очолює рейтинг вартості однокімнатних квартир на вторинному ринку. Водночас Київ поступився позиціями не лише йому.

Друге місце посів Ужгород із медіанною ціною 68,5 тис. доларів. Столиця з показником 67 тис. доларів опинилася на третій сходинці.

Серед міст із найдорожчими однокімнатними квартирами також:

Чернівці — 63 тис. доларів;

Луцьк — 62,7 тис. доларів.

У сегменті двокімнатного житла після Львова та Києва до переліку найдорожчих ринків увійшли Ужгород, Івано-Франківськ і Житомир.

Водночас найшвидше однокімнатні квартири дорожчали не в містах із найвищою вартістю нерухомості. За рік ціни зросли:

у Луцьку — на 30%;

у Вінниці та Івано-Франківську — на 24%;

у Тернополі — на 21%.

У ЛУН застерігають, що зростання медіанної вартості не означає автоматичного подорожчання кожної окремої квартири на відповідний відсоток.

На цей показник впливає структура пропозиції на ринку: площа житла, його стан, вік будинків і розташування. Тому зміна медіанної ціни може бути пов’язана не лише зі зміною вартості конкретних об’єктів, а й із тим, які саме квартири з’являються у продажу.

За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, медіанна ціна передусім відображає зміни у структурі ринкової пропозиції, а не обов’язково подорожчання кожної окремої квартири.

Отже, Львів став найдорожчим містом України за вартістю однокімнатного та двокімнатного житла на вторинному ринку. Київ поки зберігає першість у сегменті трикімнатних квартир, однак розрив між містами поступово скорочується.

Про це свідчить квартальний звіт ринку нерухомості ЛУН за III квартал 2026 року.

У жовтні 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Закарпатської області сягнула 85 тисяч доларів, зрівнявшись із показником столиці. Водночас в Україні скоротилися попит на купівлю житла та кількість пропозицій як на первинному, так і на вторинному ринках.

Верховна Рада України ратифікувала угоди з Європейським інвестиційним банком щодо залучення інвестиційного кредиту та гранту загальною сумою 100 мільйонів євро на реалізацію проєктів соціального житла. Фінансування складається з рівних частин кредитних і безповоротних грантових коштів, які спрямують на зведення багатоквартирних будинків для забезпечення житлом понад 1500 сімей на пілотному етапі.

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