Львівська Служба відновлення замовила Toyota Land Cruiser за понад ₴4 млн

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Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області придбала новий позашляховик Toyota Land Cruiser GR Sport 2026 року випуску за 4,26 млн грн. Переможцем тендеру стало ТОВ «Сервісний центр «Діамант», яке є офіційним дилером Toyota.

Договір із компанією уклали 2 листопада, а поставити автомобіль мають до 20 листопада. Умовами закупівлі також передбачено авансовий платіж протягом 10 днів після підписання договору.

Йдеться про повнопривідний Toyota Land Cruiser GR Sport із дизельним двигуном Євро-6 об'ємом 3,3 л і потужністю 309 кінських сил. Автомобіль обладнаний 10-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Серед передбачених опцій:

круїз-контроль і чотиризонний клімат-контроль з іонізацією;

система безключового доступу та кнопка запуску двигуна зі сканером відбитків пальців;

передні й задні датчики паркування;

система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами;

підігрів передніх сидінь і крайніх сидінь другого ряду;

шкіряне оздоблення керма та сидіння з комбінації натуральної і штучної шкіри;

акустична система з підсилювачем і 14 динаміками.

Також автомобіль має широкий набір активних систем безпеки. Зокрема, передбачено розпізнавання дорожніх знаків, моніторинг «сліпих» зон, попередження про загрозу фронтального зіткнення та функцію екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів, велосипедистів і мотоциклістів.

Серед пасивних засобів захисту – фронтальні, бокові та колінні подушки безпеки для водія й переднього пасажира, бокові подушки для другого ряду та захисні шторки для всіх рядів сидінь.

Комплектація GR Sport також включає системи допомоги під час руху бездоріжжям. Гарантія на автомобіль становить три роки або 100 тисяч кілометрів пробігу.

Згідно з інформацією на сайті Toyota, найвища комплектація GR Sport для автомобіля 2026 року, який уже перебуває в Україні, коштує приблизно 4,21 млн грн. Якщо ж замовляти автомобіль у виробництво, його ціна становить близько 4,39 млн грн.

Таким чином, вартість придбаного для Служби відновлення позашляховика – 4,26 млн грн – перебуває між цими двома ціновими пропозиціями.

ТОВ «Сервісний центр «Діамант» отримало замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги не подався жоден інший учасник.

Для участі в закупівлі претенденти мали надати аналогічний договір на постачання одного або кількох легкових автомобілів, виконаний протягом останніх п'яти років.

Львівський «Сервісний центр «Діамант» належить Павлу Волкову та є офіційним дилером Toyota.

За інформацією офіційного сайту Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, обов'язки керівника виконує перша заступниця Оксана Філатова. Саме вона підписала договір на придбання автомобіля.

Водночас у державному реєстрі керівником установи досі зазначений Олег Береза, який очолював Службу з 2019 року. Однак 30 жовтня він повідомив про своє рішення залишити посаду.

Про це свідчать дані системи «Прозорро».

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