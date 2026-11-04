Львівські медики врятували 7-річного хлопчика після пробиття мозку деталлю вантажівки

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Медики Центру екстреної медичної допомоги Львова та Лікарні Святого Миколая врятували життя семирічному Даміру Михайлю, у голову якого під час ДТП влучив металевий гальмівний диск, що відірвався від фури та пробив лобове скло авто.

Реаніматологи зупинили масивну кровотечу дорогою до лікарні, після чого нейрохірурги провели складну восьмигодинну операцію з декомпресійної трепанації черепа та пластики твердої мозкової оболонки. Після місяця в реанімації, виходу з коми та додаткового встановлення лікворошунтуючої системи хлопчик перебуває у свідомості, реагує на рідних і проходить активну реабілітацію перед подальшим встановленням металевої пластини.

Джерело: Дитяча Лікарня Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Раніше медикам вдалося продовжити вагітність 28-річної пацієнтки ще на 97 днів після відходження вод. Завдяки цьому органи дитини встигли достатньо розвинутися, а хлопчик народився у задовільному стані та не потребував реанімації.

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Нагадаємо, у Україні створять перший Центр роботизованої хірургії.

У Львові лікарі провели рідкісне комбіноване оперативне втручання. Під час кесаревого розтину 26-річній жінці одночасно видалили рецидивну вентральну грижу, яка могла спричинити серйозні ускладнення після пологів.

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