Львівські митники вилучили незадекларовані iPhone Duo на 1,4 млн грн

0:00 / 0:00

У суботу, 24 жовтня, у пункті пропуску «Краківець» львівські митники спільно з військовослужбовцями 7-го прикордонного Карпатського загону виявили незадекларовану техніку Apple загальною вартістю 1,4 млн грн.

За даними митників, 29-річний мешканець Львівщини намагався перевезти техніку в багажнику автомобіля.

Як йдеться у повідомленні, контрабанду виявили в автівці Peugeot, що прямував в Україну. Водій – 29-річний мешканець Львівщини – намагався перевезти в Україну 11 нових смартфонів iPhone Duo без сплати митних платежів.

Під час огляду працівники Львівської митниці спільно з прикордонниками виявили техніку Apple, яку водій намагався перевезти у багажному відділенні. За його словами, техніку він купив в Німеччині та планував продати її у Львові. Приблизна вартість товарів – 1,4 млн грн.

За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ). Виявлену техніку вилучено та передано на склад митниці.

Про це повідомила пресслужба Львівської митниці.

Працівнику львівської митниці оголосили підозру у смертельному пораненні військового ТЦК.

Посадовця Львівської митниці затримали на одержанні хабаря.



В Україні викрили масштабну контрабанду наркотичного засобу «кратом» із Чехії.

Ексдиректора тютюнового підприємства підозрюють у несплаті 2,3 млрд грн акцизу.

Читай нас у