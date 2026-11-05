Львівський псевдоактивіст Стахів пішов у СЗЧ із навчального центру ВМС

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Мобілізований псевдоактивіст Остап Стахів самовільно залишив навчальний центр Військово-Морських Сил. Наразі його розшукують.

Про зникнення стало відомо вранці 5 листопада під час перевірки особового складу. Інформацію підтвердив рекрутер 38-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Молодий.

За його словами, пошуки результатів не дали. На Стахіва склали рапорт про самовільне залишення частини, а інформацію передали до Військової служби правопорядку.

Водночас у відео, оприлюдненому Жаном Новосельцевим, Стахів заявив, що сам залишив навчальний центр, не вважає себе мобілізованим і прямує у напрямку Львова.

Джерело: Суспільне.

Псевдоактивіста Остапа Стахіва 31 жовтня працівники Національної поліції доставили до одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Львова. Наразі він проходить військово-лікарську комісію.

Прокурори скерували до суду обвинувальнийакт стосовно 40-річного львівського псевдоактивіста, якого обвинувачують у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та шахрайстві.

За антивакцинатора Остапа Стахіва внесли заставу, і 1 грудня він вийшов з-під арешту в СІЗО.

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