Мадяр після зустрічі із Зеленським заявив про перезавантаження відносин

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про домовленість із президентом України Володимиром Зеленським щодо виведення політичних та економічних відносин між країнами на новий рівень.

Мадяр привітав укладення політичної угоди щодо зміцнення прав угорської меншини на Закарпатті. Він також назвав першим кроком до відновлення довіри ухвалення українським парламентом закону про освіту національних меншин та початок його виконання.

«Ми погодилися, що в інтересах обох країн — поставити політичні та економічні відносини на нову основу», — написав угорський прем’єр.

За його словами, сторони домовилися продовжити консультації на рівні міністерств і приділяти особливу увагу становищу національних меншин в обох країнах.

Мадяр також висловив солідарність з Україною через російську агресію та заявив про готовність Угорщини сприяти дипломатичними засобами якнайшвидшому досягненню перемир’я і тривалого миру.

Джерело: Петер Мадяр, Facebook

У п’ятницю, 16 жовтня, на полях другого дня саміту Європейського Союзу в Брюсселі президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Це перша розмова між політиками.

Лідери Євросоюзу планують попросити президента України Володимира Зеленського пом’якшити публічну критику на адресу президента США Дональда Трампа.

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