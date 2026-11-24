Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берегово 24 листопада повідомив про передачу Україні медичного та енергетичного обладнання, ліків і транспортних засобів на суму 1 мільярд форинтів (близько 2,5 млн євро).

За його словами, загалом Угорщина вже надала Україні понад 100 мільярдів форинтів (250 млн євро) допомоги у сферах медицини, освіти, інфраструктури, енергетики та розвитку.

Крім того, у Facebook Мадяр заявив про рішення уряду його партії TISZA виділити з бюджету 2026 року додатковий 1 мільярд форинтів понад уже заплановані кошти на підтримку угорської громади на Закарпатті та оголосив про створення Фонду соціального розвитку імені Ілони Зріні.

Джерело: заява прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра на пресконференції в Берегово та його допис у Facebook.

24 листопада в Ужгороді Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Президент назвав переговори предметними та повідомив про конкретні домовленості.

Президент Володимир Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром в Ужгороді.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада, зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

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