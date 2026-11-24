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24 листопада під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, що після початку повномасштабного вторгнення РФ приймав у себе біженців із Закарпаття.

Мадяр наголосив, що Угорщина засуджує російську агресію та надає Україні гуманітарну допомогу.

За його словами, країна прихистила десятки тисяч українських біженців, серед яких багато закарпатських угорців.

Він також зазначив, що особисто надавав притулок молодим людям із Закарпаття, які були змушені залишити домівки через російське вторгнення.

Президент Володимир Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром в Ужгороді.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада, зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

Мадяр запропонував Закарпаття як місце зустрічі із Зеленським.

Мадяр розкритикував ідею пов’язати бюджет ЄС із допомогою Україні.

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