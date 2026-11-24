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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час пресконференції в Берегово 24 листопада у межах свого візиту на Закарпаття заявив, що очікує повернення фігури угорського турула на Мукачівський замок замість тризуба, встановленого у 2022 році.

Він назвав цей крок важливим жестом, який не потребує значних витрат, та висловив сподівання, що символ займе своє колишнє місце.

Рішення про заміну скульптури турула на замку «Паланок» на тризуб ухвалила Мукачівська міська рада у жовтні 2022 року, через це тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України.

Джерело: «Європейська правда».

Монумент Турулу (міфічному птаху та одному з символів Угорщини, турул вказував шлях угорським племенам з Уралу через Карпати на Дунай) встановили на 33-метровий п’єдестал у замку Мукачева 23 жовтня 1896 року. Птах вивищувався на бастіоні з розмахом крил у п'ять метрів, тримаючи у дзьобі меч. За результатами Першої світової Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини, яка жорстко ставилася до символіки колишніх пригноблювачів, які могли посилювати увагу до угорського минулого краю. Вважалося: де турул — там землі Угорщини.

Відновили орла на бастіоні за незалежної України 12 березня 2008 року. Висота статуї становила близько 2 м, розмах крил — 4 м, вага — 850 кг.

24 листопада в Ужгороді Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Президент назвав переговори предметними та повідомив про конкретні домовленості. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

Президент Володимир Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром в Ужгороді.

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