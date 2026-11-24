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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про суттєвий прогрес у домовленостях з Україною щодо десяти питань, пов’язаних із мовними, культурними та освітніми правами угорської національної меншини.

За його словами, домовленостей вдалося досягти за кілька тижнів. Мадяр висловив задоволення результатами переговорів та заявив, що відносини між двома країнами отримують новий розвиток.

Також угорський прем’єр подякував Володимиру Зеленському за можливість разом вшанувати пам’ять загиблих українських захисників в Ужгороді.

Він нагадав, що вперше відвідав це кладовище у 2024 році, після російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, коли ще був опозиційним політиком.

Джерело: Укрінформ

Президент Володимир Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром в Ужгороді.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада, зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Лідери розпочали візит зі вшанування пам’яті полеглих українських захисників, поклавши квіти до меморіалу на Пагорбі слави в Ужгороді, після чого будуть двосторонні переговори.

Мадяр запропонував Закарпаття як місце зустрічі із Зеленським.

Мадяр розкритикував ідею пов’язати бюджет ЄС із допомогою Україні.

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