МАГАТЕ направить місії на 19 підстанцій українських АЕС

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для роботи українських атомних електростанцій.

Це має допомогти посилити ядерну та фізичну ядерну безпеку на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі у Варшаві з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

За словами Сибіги, йдеться про наймасштабніше розгортання місій агентства такого типу. Сторони також обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та навколо неї, а також загрози через подальшу мілітаризацію з боку Росії.

Глава МЗС України подякував Рафаелю Гроссі за рішення направити експертів на підстанції, які мають критичне значення для безпечної експлуатації українських АЕС.

Джерело: МЗС України

На 70-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 63 країни підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Документ, зокрема, передбачає виведення несанкціонованого російського військового та іншого персоналу із Запорізької АЕС і відновлення повного суверенного контролю України над станцією.

Запорізька атомна електростанція залишається у складному безпековому стані. За даними української розвідки, станція не виробляє електроенергію, має проблеми із зовнішнім живленням, а рівень води у ставку-охолоджувачі продовжує знижуватися.

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