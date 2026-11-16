Магнітні бурі 16–22 листопада 2026: прогноз та вплив на самопочуття

Третя декада листопада розпочнеться з помірної сонячної активності, яка в середині тижня переросте у відчутне геомагнітне збурення, а ближче до вихідних піде на спад. Протягом тижня очікуються як періоди підвищеного навантаження на організм метеозалежних людей, так і спокійні дні для відновлення.

Детальний прогноз геомагнітної обстановки по днях

16 листопада (Понеділок). Тиждень розпочнеться з незначних геомагнітних коливань на рівні 3 балів (зелений рівень). Обстановка залишатиметься контрольованою, проте чутливі люди можуть відчувати легку сонливість або зниження концентрації уваги в першій половині дня.

17 листопада (Вівторок). Прогнозується помірне підвищення сонячної активності до 4 балів (жовтий рівень). Такі коливання здатні провокувати головний біль, втому, емоційну нестабільність та незначні коливання артеріального тиску.

18–19 листопада (Середа – Четвер). Очікується пік геомагнітної активності тижня на рівні 5 балів (червоний рівень, магнітна буря класу G1). Потужний потік сонячного вітру може спричинити погіршення самопочуття, запаморочення, ломоту в суглобах, порушення сну та загострення хронічних серцево-судинних захворювань.

20 листопада (П’ятниця). Геомагнітне збурення почне слабшати, але ще утримуватиметься на рівні 4 балів (жовтий рівень). Організм продовжуватиме адаптуватися після пікових навантажень, тому можливе відчуття виснаження та слабкості.

21–22 листопада (Субота – Неділя). Інтенсивність геомагнітних коливань знизиться до 3 балів у суботу та до 2 балів у неділю (зелений рівень). Магнітосфера Землі повністю стабілізується, що створить сприятливі умови для повноцінного відпочинку наприкінці тижня.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, що виникають внаслідок взаємодії планети з потоками сонячного вітру. Коли на Сонці стаються потужні спалахи, у космічний простір викидається величезна кількість заряджених частинок, які досягають атмосфери протягом 1–3 днів. Взаємодія сонячної плазми з магнітною оболонкою Землі викликає коливання, тривалість яких може становити від кількох годин до декількох діб поспіль, та оцінюється за шкалою від 0 до 9 балів К-індексу (K-index) — міжнародного показника, який вимірює рівень геомагнітної активності та потужність магнітних бур на Землі.

Показники від 0 до 2 балів відповідають спокійному стану геомагнітного поля. Значення 3 та 4 бали свідчать про незначні або помірні збурення, які зазвичай помічають лише метеочутливі люди. Починаючи з 5 балів, фіксується геомагнітна буря (червоний рівень): показники 5–6 балів вказують на слабкий або помірний сонячний шторм, а рівні від 7 до 9 балів означають сильну, дуже сильну та екстремальну магнітну бурю.

Рекомендації під час магнітних бур

У дні підвищеної геомагнітної активності варто регулярно контролювати артеріальний тиск і тримати необхідні ліки під рукою за наявності серцево-судинних захворювань. Важливо зменшити фізичне та емоційне навантаження, уникати перевтоми, конфліктів і стресових ситуацій, а також дотримуватися стабільного режиму сну не менше 7–8 годин на добу. Для підтримки судинного тонусу необхідно пити достатню кількість чистої води, відмовитися від алкоголю, енергетиків і надмірної кількості кави, надаючи перевагу легкій їжі та прогулянкам на свіжому повітрі.

Джерело: Центр прогнозування космічної погоди США (NOAA SWPC).

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