Магнітні бурі 16 жовтня: вчені попереджають про небезпеку потужних штормів

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У п’ятницю, 16 жовтня, геомагнітна ситуація залишається спокійною, а магнітні бурі припинилися. За прогнозами фахівців Британської геологічної служби, стабільні умови збережуться й надалі, а вплив високошвидкісних потоків поступово слабшатиме протягом 16 та 17 жовтня.

Водночас науковці звертають увагу на сонячну активність, яка за певних обставин може спричиняти потужні геомагнітні збурення.

За даними Британської геологічної служби, найближчими днями очікуються переважно спокійні геомагнітні умови. Попри це, не виключені короткочасні періоди підвищеної активності.

14 жовтня на Сонці зафіксували викид великого волокна та корональної маси. Зазвичай такі явища можуть супроводжуватися посиленням магнітних бур на Землі.

«Однак, за наявними оцінками, викид не спрямований у бік Землі. Прогнозуються переважно спокійні геомагнітні умови, при цьому можливі короткочасні періоди геомагнітної активності», — підсумували фахівці з космічної погоди.

Таким чином, 16 та 17 жовтня значних геомагнітних збурень не очікується, хоча короткочасні коливання залишаються можливими.

Попри відносно спокійний прогноз, учені попереджають, що найпотужніші сонячні бурі можуть становити більшу загрозу, ніж вважалося раніше.

Аналіз понад мільйона вимірювань NASA показав, що електричні струми у верхніх шарах атмосфери посилюються разом із сонячним вітром. Ці процеси можуть впливати на магнітосферу Землі та створювати додаткові ризики для технологічної інфраструктури.

Зокрема, екстремальні геомагнітні бурі здатні порушувати роботу:

супутників і систем супутникової навігації GPS ;

засобів зв’язку;

електромереж;

інших технологічних систем, чутливих до геомагнітних збурень.

За оцінками дослідників, події екстремальної потужності можуть відбуватися приблизно раз на тисячу років. Саме тому науковці закликають переглянути наявні оцінки ризиків і краще підготуватися до можливих наслідків сильних сонячних бур.

У період із 12 по 18 жовтня 2026 року на Землі спостерігатиметься помірна геомагнітна активність із піковими коливаннями в середині тижня. За даними фахівців, потужних геомагнітних штормів у цей проміжок часу не прогнозується, проте метеочутливі люди можуть відчути незначний вплив геополя у дні підвищеної активності.

Жовтень 2026 року пройде за відносно помірної геомагнітної активності, хоча Сонце продовжує перебувати у фазі підвищеної активності 25-го сонячного циклу. Більшу частину місяця геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною, проте астрофізики прогнозують кілька короткочасних періодів підвищеної активності, викликаних корональними дірами та сонячними спалахами. Екстремально потужних геомагнітних штормів у жовтні не очікується, однак метеозалежним людям варто звернути увагу на окремі неспокійні дні.

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