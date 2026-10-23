Магнітні бурі 24–25 жовтня: прогноз геомагнітної активності на вихідних

0:00 / 0:00

У вихідні, 24 та 25 жовтня 2026 року, очікуються переважно спокійні геомагнітні умови, однак у неділю можливе посилення магнітних коливань.

Геомагнітну активність оцінюють за К-індексом у діапазоні від 0 до 9. Що вищий показник, то сильніші геомагнітні збурення та потенційний вплив на технічні системи.

У суботу, 24 жовтня, очікується низька сонячна активність. Сильних магнітних бур не прогнозують, тому геомагнітна обстановка протягом дня має залишатися переважно спокійною.

За попередніми даними, істотного посилення геомагнітних збурень цього дня не очікується.

У неділю, 25 жовтня, сонячна активність може дещо зрости. Прогнозується підвищення К-індексу до 4, що відповідає помірному рівню геомагнітної активності, позначеному жовтим кольором.

Такі коливання не вважаються сильною магнітною бурею, проте свідчать про певне посилення геомагнітних збурень порівняно зі спокійнішим періодом.

Прогноз геомагнітної активності залишається попереднім і може оновлюватися залежно від нових спостережень за Сонцем. Дослідники переглядають дані кожні три години.

Найточнішими зазвичай є прогнози на найближчу добу, тоді як оцінки на наступні дні можуть змінюватися.

Тому для уточнення геомагнітної ситуації 24–25 жовтня варто стежити за оновленнями Центру прогнозування космічної погоди США.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Упродовж 23–24 жовтня увагу привертатиме рівень геомагнітної активності, від якого залежить інтенсивність магнітних бур. Деякі люди під час таких явищ скаржаться на головний біль, втому та стрес.

Читайте також:

Календар городника на жовтень 2026: головні роботи на ділянці та підготовка до зими

Місячний календар на жовтень 2026 року: несприятливі та позитивні дні

Календар рибалки на жовтень 2026: де, як та на що ловити рибу восени

Календар грибника на жовтень 2026: особливості осіннього збору

Календар винороба на жовтень 2026: що і коли робити та з яких фруктів готувати вино

Церковний календар на жовтень 2026 року: повний список свят та постів

Читай нас у