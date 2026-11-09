Магнітні бурі 9–15 листопада 2026: прогноз та вплив на самопочуття

Друга декада листопада відзначиться мінливою геомагнітною обстановкою. Протягом тижня очікується як відносно спокійний стан геомагнітного поля, так і періоди помірних та сильних геомагнітних коливань, зумовлених сонячною активністю.

Детальний прогноз геомагнітної обстановки по днях

9 листопада (Понеділок). Очікується спокійна геомагнітна обстановка. Рівень сонячної активності залишатиметься низьким, тому метеозалежні люди почуватимуться комфортно. Геомагнітна обстановка оцінюється у 2 бали (зелений рівень).

10 листопада (Вівторок). Очікуються незначні коливання на рівні 3 балів (зелений рівень). Вони не становитимуть загрози, проте чутливі люди можуть відчувати легку втому або спади енергії наприкінці дня.

11–12 листопада (Середа – Четвер). Прогнозується помірна магнітна буря інтенсивністю 4 бали (жовтий рівень). Підвищення геомагнітної активності може викликати головний біль, перепади артеріального тиску, апатію або дратівливість.

13 листопада (П’ятниця). Пік геомагнітного збурення досягне 5 балів (червоний рівень, сильна магнітна буря). Це відчутний спалах, який може вплинути не лише на метеочутливих людей, а й на тих, хто зазвичай не реагує на зміни космічної погоди.

14–15 листопада (Субота – Неділя). Інтенсивність знизиться до 3 балів у суботу та до 2 балів у неділю. Геомагнітне поле поступово стабілізується, і ситуація повністю нормалізується до кінця вихідних.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, що виникають внаслідок взаємодії планети з потоками сонячного вітру. Коли на Сонці стаються потужні спалахи, у космічний простір викидається величезна кількість заряджених частинок, які досягають атмосфери протягом 1–3 днів. Взаємодія сонячної плазми з магнітною оболонкою Землі викликає коливання, тривалість яких може становити від кількох годин до декількох діб поспіль, та оцінюється за шкалою від 0 до 9 балів К-індексу (K-index) — це міжнародний показник, який вимірює рівень геомагнітної активності та потужність магнітних бур на Землі.

Показники від 0 до 2 балів відповідають абсолютно спокійному стану геомагнітного поля. Значення 3 та 4 бали свідчать про незначні або помірні збурення, які зазвичай залишаються непомітними для більшості людей і техніки.

Починаючи з 5 балів, фіксується геомагнітна буря (червоний рівень). Показники 5–6 балів вказують на помірний сонячний шторм, а рівні від 7 до 9 балів означають сильну, дуже сильну та екстремальну магнітну бурю.

Рекомендації під час магнітних бур

Під час магнітних бур варто контролювати тиск, тримаючи необхідні ліки під рукою за наявності гіпертонії чи серцево-судинних хвороб. Також слід зменшити навантаження, уникаючи у дні пікової активності важкої фізичної праці та стресів. Необхідно дотримуватися водного балансу, пити більше води та обмежувати вживання кави, енергетиків й алкоголю. Крім того, корисно бувати на свіжому повітрі, оскільки вечірні прогулянки допоможуть наситити кров киснем і полегшать засинання.

Джерело: Центр прогнозування космічної погоди США (NOAA SWPC).

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