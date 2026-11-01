Магнітні бурі у листопаді 2026: дати, коли варто бути обережними

Листопад 2026 року пройде за відносно помірної геомагнітної активності, хоча Сонце продовжує перебувати у фазі підвищеної активності 25-го сонячного циклу. Більшу частину місяця геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною, проте астрофізики прогнозують кілька короткочасних періодів підвищеної активності, викликаних корональними дірами та сонячними спалахами. Екстремально потужних геомагнітних штормів у листопаді не очікується, однак метеозалежним людям варто звернути увагу на окремі неспокійні дні.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, що виникають внаслідок взаємодії планети з потоками сонячного вітру. Коли на Сонці стаються потужні спалахи, у космічний простір викидається величезна кількість заряджених частинок, які досягають атмосфери протягом 1–3 днів. Взаємодія сонячної плазми з магнітною оболонкою Землі викликає коливання, тривалість яких може становити від кількох годин до декількох діб поспіль, та оцінюється за шкалою від 0 до 9 балів К-індексу (K-index) — це міжнародний показник, який вимірює рівень геомагнітної активності та потужність магнітних бур на Землі.

Прогноз геомагнітної активності по декадах

Перша декада листопада розпочнеться з мінімального сонячного фону. З 1 по 3 листопада геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані з Kp-індексом близько 2, що вважається сприятливим періодом для будь-яких справ. Перше відчутне коливання очікується з 4 по 6 листопада, коли під впливом швидкого сонячного вітру Kp-індекс зросте до 4 балів. Легкі залишкові збурення можуть спостерігатися також 7 та 8 листопада.

Друга декада місяця стане найсприятливішою та найстабільнішою. У період з 9 по 20 листопада науковці прогнозують тривале геомагнітне затишшя. У ці дні сонячне поле виявлятиме мінімальну активність, що створить комфортні умови для людей із чутливістю до погодних змін та хронічними захворюваннями.

Третя декада листопада відзначиться найпотужнішим сплеском сонячної активності за весь місяць. Нестабільність почне зростати з 21 листопада, а вже 22 листопада очікується геомагнітна буря рівня G1 з Kp-індексом 5. Підвищений геомагнітний фон зберігатиметься 23 та 24 листопада, після чого активність піде на спад. Заключне слабке збурення інтенсивністю 3–4 бали можливе наприкінці місяця, 28 листопада.

Про це йдеться на сайті Центру прогнозування космічної погоди США.

Рекомендації під час магнітних бур у листопаді

Контролюйте тиск: тримайте необхідні ліки під рукою за наявності гіпертонії чи серцево-судинних хвороб.

Зменште навантаження: у час пікової активності (22 листопада) уникайте важкої фізичної праці та стресів.

Дотримуйтеся водного балансу: пийте більше води та обмежте вживання кави, енергетиків й алкоголю.

Бувайте на свіжому повітрі: вечірні прогулянки допоможуть наситити кров киснем і полегшать засинання.

Приймайте контрастний душ: за відсутності протипоказань це допоможе підтримати тонус судин.

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