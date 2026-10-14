Майже 100 підприємств долучилися до проєкту приватної ППО в Україні

0:00 / 0:00

Майже 100 підприємств беруть участь в експериментальному проєкті приватної протиповітряної оборони. Сформовані групи вже знищили понад 60 повітряних цілей.

Загалом створено близько 50 груп ППО, які діють під керівництвом командувань Повітряних сил ЗСУ. Групи шести підприємств уже виконують бойові завдання, решта проходять навчання або завершують формування.

Основними засобами ураження стали дрони-перехоплювачі та автоматизовані турелі з великокаліберними кулеметами.

Підприємства можуть закуповувати озброєння власним коштом або звертатися до Повітряних сил щодо тимчасового надання зброї зі складів військових частин.

Джерело: Міністерство оборони України

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадилаобмеження швидкості руху терміналів Starlink для військового пакета послуг StarShield. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш, уточнивши, що наразі ліміт становить 100 миль на годину (близько 161 км/год). Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink через обмеження швидкості передавання даних. Це вплинуло на керування безпілотниками та призвело до скасування частини бойових місій.

Читай нас у