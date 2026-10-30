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У Києві викрили можливі порушення під час ремонту фасаду та покрівлі навчального корпусу Національного медичного університету імені Богомольця. За даними слідства, загальна сума збитків становить майже 16 млн грн.

Понад 13,7 млн грн, імовірно, привласнили під час ремонту фасаду у 2020 році. Один із керівників університету, за версією слідства, організував внесення до документів завищених обсягів і вартості робіт та забезпечував їх погодження й оплату. Отримані підрядником кошти перераховували на рахунки підконтрольних ФОП для подальшого переведення в готівку.

Ще понад 2,2 млн грн збитків зафіксували під час ремонту покрівлі у 2021 році. Договір уклали на 10,9 млн грн, хоча дах повністю замінили ще у 2014–2015 роках. За даними слідства, належного технічного нагляду не було, а вартість робіт завищили.

Двом посадовцям університету повідомили про підозри: одному — в організації розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, іншому — у службовій недбалості.

Прокурори просять суд призначити першому заставу в розмірі завданих збитків, а другому — цілодобовий домашній арешт.

Джерело: Київська міська прокуратура (Facebook)

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