Майже 2700 дронів за тиждень — Сибіга навів дані про російські атаки

Росія не виконала жодних зобов’язань у межах оголошеного енергетичного перемир’я та продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У дописі в соцмережі X він повідомив, що від моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир’я Росія здійснила 76 атак на енергетичні об’єкти України. Через російські удари десятки тисяч українських родин залишаються без електроенергії. «Сигнал не може бути чіткішим: Москва не дотрималася жодних зобов’язань», — наголосив Сибіга.

За словами міністра, Росія продовжує масовані повітряні атаки. Лише за один тиждень російські війська запустили по Україні майже 2700 ударних безпілотників, скинули 1700 авіабомб і випустили 66 ракет. Сибіга також заявив, що Москва прагне домогтися послаблення санкцій без зміни своєї поведінки. На його думку, Росія намагається зберегти доходи, які допомагають фінансувати війну, водночас створюючи видимість дипломатичних зусиль без реальних зобов’язань припинити вбивства українців.

Сибіга закликав не послаблювати санкції

Очільник українського МЗС застеріг міжнародних партнерів від послаблення економічного тиску на Росію. Він вважає, що такий крок може дати Кремлю додаткові ресурси для продовження війни проти України. «Послаблення економічного тиску за таких обставин може надати Кремлю додаткові ресурси для фінансування війни. Настав час нашим партнерам зробити необхідні висновки», — написав міністр.

Сибіга наголосив, що міжнародні зусилля для припинення війни мають супроводжуватися посиленням тиску на Москву. Зокрема, йдеться про обмеження доходів, які Росія використовує для фінансування агресії, та підтримку здатності України захищати міста й енергетичну інфраструктуру. За словами міністра, відповідальність за продовження війни лежить на Росії. Тому зменшення економічного тиску на неї без припинення атак не сприятиме досягненню миру. «Зниження витрат на її агресію в той час, коли вона продовжує атакувати Україну, не принесе миру. Це лише полегшить фінансування подальшої агресії», — підсумував Сибіга.

Український міністр закликав партнерів врахувати дії Росії під час ухвалення подальших рішень щодо санкцій і дипломатичних зусиль. На його переконання, будь-які домовленості про припинення війни мають передбачати реальні зобов’язання Москви, а не лише заяви про готовність до переговорів. Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.