Майже 700 тисяч сімей без світла — Зеленський повідомив про нові атаки на енергетику

Від початку листопада російські війська понад 310 разів атакували енергетичні об'єкти України. Станом на 12 листопада без електрики залишалися майже 700 тисяч сімей.

За словами Зеленського, через російські удари складна ситуація з електропостачанням склалася одразу в кількох регіонах. Зокрема, перебої зі світлом є у Вінницькій, Рівненській, Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Також проблеми виникли на Донеччині й Запоріжжі.

Президент наголосив, що українські енергетики та інші служби працюють над відновленням електропостачання. Водночас для швидшого ремонту пошкодженої інфраструктури та посилення захисту енергосистеми Україні потрібна додаткова допомога партнерів. Зеленський оприлюднив ці дані після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час зустрічі вони обговорили наслідки російських атак, ситуацію на фронті та подальші дипломатичні кроки.

Скільки разів Росія атакувала енергетику за тиждень

Окрему статистику російських ударів оприлюднило Міністерство енергетики України. За даними відомства, лише з 2 до 8 листопада російські війська 128 разів цілеспрямовано атакували енергетичний та нафтогазовий сектори. За цей тиждень також зафіксували 219 інцидентів, які призвели до пошкодження або знищення об'єктів енергетичної та нафтогазової інфраструктури. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Під удар потрапляли не лише електростанції, а й мережі, якими електроенергія передається до споживачів. Зокрема, були пошкоджені об'єкти передачі та розподілу електрики. Серед них — інфраструктура, яка забезпечує постачання електроенергії від атомних електростанцій до Києва та центральних регіонів країни. Наслідки атак відчули й на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Через втрату зовнішнього електропостачання станція була змушена переходити на дизельні генератори. Вони потрібні, щоб підтримувати роботу систем, важливих для ядерної безпеки.

Проблеми з електропостачанням фіксували в різних частинах країни. Зокрема, вранці 12 листопада частина споживачів у дев'яти областях залишалася без світла. Енергетики продовжували ремонтні роботи там, де це дозволяла безпекова ситуація.

Зеленський і Макрон обговорили подальші переговори

Під час зустрічі в центрі уваги була не лише енергетична ситуація. Президенти також обговорили результати багатосторонньої зустрічі в Дубліні та узгодили позиції перед наступним засіданням «Коаліції охочих», яке має відбутися в Берліні.

Зеленський заявив, що Україна хоче бачити європейських партнерів безпосередніми учасниками переговорного процесу. За його словами, Європа має не просто отримувати інформацію про дипломатичні контакти, а й впливати на обговорення майбутніх домовленостей. «Для нас важливо, щоб Європа була не просто поінформована, а максимально залучена в переговори», — наголосив президент.

Також глава держави висловив сподівання, що за підсумками зустрічей у Дубліні Україна отримає нові пакети допомоги. Йдеться про подальшу підтримку на тлі російських атак та складної ситуації в енергетичній системі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з французьким лідером Емманюелем Макроном.

У Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах Київської області запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкти ввечері 12 листопада.

У п'ятницю, 13 листопада, в частині областей України протягом усієї доби вимикатимуть електроенергію за графіками. Для побутових споживачів обмеження становитимуть від 1,5 до 3 черг, а для промисловості діятимуть окремі графіки обмеження потужності. Причиною залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Читай нас у