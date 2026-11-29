29 листопада стало відомо, що малий бізнес в Україні зможе отримати від держави до 30 тисяч гривень на обладнання для роботи під час відключень світла. Допомогу зможуть оформити ФОПи та товариства з обмеженою відповідальністю, які відповідають умовам програми. Подати заявку можна онлайн через портал «Дія».

Гроші призначені для того, щоб невеликі підприємства могли продовжувати роботу навіть під час тривалих перебоїв з електропостачанням. Отриману допомогу можна використати на придбання обладнання для резервного живлення. Зокрема, йдеться про генератори, акумулятори, інвертори, зарядні станції та стабілізатори напруги. Також коштами дозволено оплатити встановлення, підключення та налаштування обладнання.

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників. За інформацією порталу «Дія», передбачені такі суми:

від 1 до 4 працівників — 15 тисяч гривень;

від 5 до 7 працівників — 20 тисяч гривень;

від 8 до 10 працівників — 30 тисяч гривень.

Хто може отримати гроші

Подати заявку можуть фізичні особи-підприємці та товариства з обмеженою відповідальністю. Однак для участі в програмі бізнес має відповідати кільком вимогам. Зокрема, підприємець або компанія повинні бути зареєстровані не пізніше 1 квітня 2026 року та мати від одного до десяти офіційно працевлаштованих працівників. Також у них не повинно бути податкового боргу та заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску. Ці умови перевіряють станом на 1 листопада 2026 року.

Крім того, на бізнес не мають бути накладені санкції. Він також не повинен вести діяльність на території Росії чи Білорусі. Основний вид діяльності підприємства має відповідати вимогам програми.

Як оформити допомогу через «Дію»

Заявку можна подати онлайн на порталі «Дія». Для цього потрібно знайти послугу «Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість» і авторизуватися за допомогою електронного підпису ФОПа або кваліфікованого електронного підпису компанії. Після авторизації необхідно перевірити дані про бізнес, вказати, на що плануєте витратити гроші, та підтвердити цільове використання допомоги. Також потрібно зазначити номер спеціального банківського рахунку у форматі IBAN, відкритого для цієї виплати.

На завершення слід перевірити заяву та підписати її електронним підписом. Після опрацювання заявки кошти мають надійти на вказаний рахунок. Перевірка відповідності підприємства умовам програми відбувається автоматично за державними реєстрами та податковими даними. Тому окремо збирати документи для підтвердження кількості працівників чи відсутності боргів не потрібно. «Навіть за обмежених фінансових ресурсів уряд шукає можливості підтримати бізнес. Від його стабільної роботи залежить економіка країни, а отже, і бюджетні надходження, з яких фінансується оборона», — наголосив Сергій Корецький.

Уряд розраховує, що така допомога дозволить малим підприємствам підготуватися до можливих відключень електроенергії та не зупиняти роботу через проблеми зі світлом. Про запуск виплат повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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