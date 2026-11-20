Мама п’ятикласника поскаржилася в соцмережах на велику кількість домашніх завдань. За її словами, через навчальне навантаження дитині майже не залишається часу на відпочинок і гуртки. Допис викликав бурхливу дискусію: одні батьки підтримали авторку, інші не побачили в такому обсязі завдань нічого надзвичайного.

Дискусія розгорнулася в Threads після допису користувачки під ніком khrystyna_drabych. Вона звернулася до вчителів та інших батьків і попросила оцінити кількість домашніх завдань, які отримує її дитина у п’ятому класі. Жінка вважає, що школярів перевантажують. На її думку, після уроків діти змушені витрачати надто багато часу на домашню роботу, через що їм не вистачає часу на власні захоплення, відпочинок і позашкільні заняття.

Під дописом швидко зібралися десятки коментарів. Багато батьків упізнали в цій ситуації власний досвід і розповіли, що їхні діти також проводять за домашніми завданнями значну частину вільного часу. Одна з користувачок порадила звернутися до класного керівника, щоб той обговорив навантаження з іншими вчителями. Вона порівняла ситуацію з навчанням свого сина, який ходить до шостого класу. «Мій син в 6-у класі. Їм задають максимум 4 завдання на одній сторінці, або щось написати і вивчити. Як у вас, стільки ніколи не було!» — написала жінка.

Окремо коментатори звернули увагу на завдання з англійської мови. Одна з користувачок, яка назвала себе фахівчинею з англійської, вважає, що вивчати одразу 30 нових слів — надто складно для дитини. За її словами, краще давати школярам по 5–7 нових слів і вчити їх у контексті — наприклад, через речення або короткі діалоги. Вона застерегла батьків від механічного заучування великих списків слів. «Не змушуйте дитину це зубрити. Бо єдиного результату, якого ви досягнете, — це те, що дитина зненавидить ту англійську на все життя», — зазначила коментаторка.

Свою думку висловили й педагоги. Одна з учительок погодилася, що завдань у дописі забагато. Вона розповіла, що сама зазвичай просить учнів прочитати один параграф, а письмові вправи задає переважно з математики та української мови — і не більше однієї за раз. Також педагог порадила батькам не намагатися виконувати абсолютно всі завдання, якщо їх надто багато. За її словами, у її класі раніше могли задавати до восьми вправ із математики, але вона прямо дозволила учням не робити їх усі.

Інші батьки розповіли, що проблема з навантаженням виникає навіть у молодших класах. Одна з користувачок написала, що її син навчається лише у третьому класі, але іноді сім’я вже не встигає виконати все задане. За її словами, найбільше дратує те, що діти, як вона стверджує, іноді дивляться мультфільми на уроках, а вдома отримують завдання вивчити нову тему та пишуть контрольні. Ще одна мама звернула увагу на проєкти, які потрібно підготувати за короткий час. Вона зазначила, що такі завдання особливо складно поєднувати з гуртками та іншими заняттями, якщо часу на виконання майже не залишають.

Не всі вважають навантаження надмірним

Втім, підтримали авторку не всі. Частина користувачів переконана, що домашні завдання у п’ятому класі — нормальна частина навчання, а їхня кількість не обов’язково означає перевантаження. Одна з мам розповіла, що її дитина також навчається у п’ятому класі, має гуртки й отримує додаткові роздруківки, але встигає впоратися з усім без проблем.

Інша користувачка нагадала, що школярі мають самостійно закріплювати вдома матеріал, який вивчили на уроках. Вона також звернула увагу на складні умови, у яких зараз працюють українські школи: повітряні тривоги, обстріли, перебування в укриттях і дистанційне навчання. «Сучасна школа працює у незвичайних умовах: обстріли, сховища, дистанційні уроки. Тому 1/3 опрацьовуємо у школі (це в основному теоретичний матеріал і якісь приклади до нього), і 2/3 — дома», — написала вона.

Ще один коментатор зауважив, що не всі завдання зі списку виглядають складними. На його думку, повторення матеріалу з української мови та природознавства, кілька вправ із математики, один параграф з історії та читання літератури — цілком звичайна робота для школяра. Він також наголосив, що регулярне повторення допомагає дітям краще засвоювати знання, а не просто забувати їх після уроку.

Що кажуть учителі

Окремо до обговорення долучилися педагоги. Деякі з них вважають, що діти у п’ятому класі вже мають поступово вчитися самостійно виконувати домашні завдання, без постійної допомоги батьків. «В 5 класі вже мають вміти самостійно без мам робити домашки. Щоб цю навичку сформувати в них були попередні 4 роки. Батькам треба заборонити лізти в навчальний процес», — написала одна з користувачок.

Інша вчителька розповіла, що в її школі педагогів просять задавати не більше однієї вправи. Вона вважає, що цього достатньо для закріплення матеріалу. Водночас, за її словами, з літературою ситуація складніша. Деяким дітям важко читати великі тексти й аналізувати прочитане, тому читання вдома залишається важливою частиною навчання.

Батьки за кордоном теж долучилися до дискусії

Своїм досвідом поділилися й батьки, чиї діти зараз навчаються в школах за кордоном. Деякі з них вважають, що українська система домашніх завдань має свої переваги. На їхню думку, коли дитина регулярно отримує завдання додому, батькам легше розуміти, що саме вона вивчає, і стежити за засвоєнням матеріалу. Тому чіткі домашні завдання вони сприймають не як недолік, а як можливість краще контролювати навчальний процес.

У результаті обговорення думки розділилися. Одні вважають, що школярі мають отримувати більше часу на відпочинок і власні заняття, інші наголошують на важливості самостійної роботи та повторення матеріалу. Єдиної відповіді на питання, скільки домашніх завдань достатньо для п’ятикласника, учасники дискусії так і не знайшли.

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