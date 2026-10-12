Марченко заявив, що затримок із виплатами військовим до кінця року не очікують

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що держава вчасно й у повному обсязі фінансує грошове забезпечення військовослужбовців і соціальні виплати. За його словами, затримок за цими напрямами немає, і до кінця року їх не прогнозують. Уряд також розуміє, як покривати відповідні потреби надалі.

Держава продовжує вчасно фінансувати виплати військовим і соціальні програми. За словами міністра, грошове забезпечення військовослужбовців виплачують у повному обсязі та без затримок. Така сама ситуація, стверджує він, і з фінансуванням соціальних програм. «Грошове забезпечення військовослужбовців фінансується вчасно і в повному обсязі. Всі соціальні програми фінансуються вчасно і в повному обсязі. У нас немає жодних затримок за жодною із цих програм і до кінця року не передбачається. Маємо розуміння, яким чином закривати відповідні потреби», – сказав Марченко.

Отже, у Мінфіні наразі не очікують проблем із фінансуванням грошового забезпечення військових і соціальних виплат до кінця року. Водночас у своїй заяві міністр не навів конкретних сум фінансування чи додаткових розрахунків щодо цих витрат. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час виступу у Верховній Раді.

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