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Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав провести активні консультації з європейськими партнерами під час підготовки до другого читання законопроєкту №14327-д про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). За його словами, остаточна редакція документа має відповідати європейським вимогам, зокрема щодо доступу правоохоронних органів до майбутнього реєстру банківських рахунків і сейфів.

«Тому що якщо ми проголосуємо закон, який нам не зарахують, ми фактично багато в чому дискредитуємо і сам процес, і не отримуємо результат. Тому в мене велике прохання, в першу чергу до моїх любих народних депутатів, знайти в собі сили і можливості виважено поставитись до врахування правок, які можуть з'явитися на етапі до другого читання», – сказав міністр.

На думку Марченка, зараз є можливість ухвалити законопроєкт у цілому. Він також зауважив, що зволікання може призвести до того, що Україні доведеться приєднуватися до SEPA за ще складнішими вимогами.

«Це складний законопроект з точки зору проходження в парламенті, але я сподіваюся, що зараз є всі підстави очікувати, що він може набрати необхідну кількість голосів. З точки зору економічних перспектив, звичайно, це нам відкриває багато дверей і це дозволить насправді отримати певний комплайнс на адекватність», – зазначив Марченко.

Голова Національного банку України Андрій Пишний підтвердив, що економічний ефект від приєднання до SEPA стане відчутним одразу після вступу.

«Експерти оцінюють потенційну економію в десятки й сотні мільйонів євро. Показовий досвід Молдови, де після приєднання до SEPA базова мінімальна вартість одного переказу в євро зменшилася – із EUR20 до EUR1,26», – сказав Пишний.

Він наголосив, що в остаточній редакції законопроєкту необхідно зберегти положення, від яких залежить успішність заявки України на приєднання до європейської платіжної системи.

За словами голови НБУ, українські банки вже готуються до технічного підключення до інфраструктури SEPA. Вони також ведуть активні переговори з банками-кореспондентами та іншими фінансовими установами ЄС.

Під час подальшої дискусії представники опозиційних фракцій Верховної Ради заявили, що наразі не готові підтримати норму про безпосередній доступ до майбутнього реєстру банківських рахунків і сейфів усіх 10 правоохоронних органів, а також Державної служби фінансового моніторингу та Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Ніна Южаніна з фракції «Європейська Солідарність» заявила, що підтримка законопроєкту №14327-д залежить від попереднього реформування Держфінмоніторингу. Своєю чергою, Сергій Власенко з фракції «Батьківщина» закликав посилити відповідальність за витік банківської таємниці. Зокрема, він запропонував передбачити обов'язкове звільнення слідчого, з вини якого відбулося розголошення таких даних.

Заступниця голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк із фракції «Слуга народу» нагадала, що початкова версія законопроєкту передбачала безпосередній доступ до реєстру всіх 10 правоохоронних органів. Таку норму було включено за рекомендацією європейських партнерів.

Однак через брак довіри в ухваленій за основу редакції прямий доступ залишили лише трьом установам – Бюро економічної безпеки (БЕБ), АРМА та Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК).

Василевська-Смаглюк також пояснила, що реєстр, адміністрування якого здійснюватиме Міністерство фінансів, міститиме лише базові ідентифікаційні дані осіб. Інформації про рух коштів або вміст банківських сейфів у ньому не буде. Для отримання таких відомостей, як і раніше, знадобиться рішення суду.

За словами депутатки, позиція Європейської комісії щодо повного впровадження директив ЄС із наданням доступу до реєстру всім 10 правоохоронним органам, Держфінмоніторингу та АРМА залишається незмінною. Водночас вона припустила, що сторони можуть знайти компроміс.

Один із можливих варіантів – надання правоохоронцям доступу до реєстру через органи прокуратури, зокрема Офіс генерального прокурора та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП). Такий підхід, за словами Василевської-Смаглюк, застосовується в окремих країнах ЄС, зокрема Німеччині, Польщі та Ліхтенштейні. Інший варіант передбачає надання доступу через податкову службу.

Водночас джерело в Міністерстві фінансів України в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» висловило сумнів, що європейські партнери погодяться на такі компромісні механізми.

Нагадаємо, 10 листопада Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьований законопроєкт №14327-д про приєднання України до SEPA. Також парламент підтримав суміжний законопроєкт №15503 про внесення змін до Цивільного кодексу України для приведення його положень у відповідність до актів права Європейського Союзу та критеріїв Європейської платіжної ради, необхідних для вступу до SEPA.

Про це Марченко заявив під час експертного круглого столу «Слідкуй за грошима: коли українці отримають "фінансовий безвіз"?», організованого в Києві Офісом Ради Європи в Україні, виданням The Kyiv Independent та громадською організацією AML HUB.

У Верховній Раді готуються до розгляду урядового законопроєкту №14327, який формально має наблизити Україну до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Водночас він передбачає значне розширення фінансового контролю.

Раніше Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, необхідний для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Документ є частиною євроінтеграційного процесу, повідомило Міністерство фінансів.

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