Маріанна Буданова вперше розповіла про наслідки отруєння та стосунки з Кирилом Будановим

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Дружина голови Офісу президента України та колишнього керівника ГУР Кирила Буданова, психологиня Маріанна Буданова вперше публічно прокоментувала наслідки свого отруєння. Жінка зізналася, що досі відчуває певні проблеми зі здоров’ям, однак не стала розкривати подробиць.

Крім того, Маріанна Буданова розповіла про спільне дозвілля з чоловіком, його кулінарні здібності та пояснила, як подружжю вдається уникати конфліктів.

Про це вона говорила в новому випуску програми «ТУР зірками», відповідаючи на запитання про особливості життя з Кирилом Будановим.

За словами Маріанни, від моменту їхнього знайомства минуло чимало часу, а за цей період обоє суттєво просунулися у професійній діяльності. Водночас подружжя продовжує підтримувати одне одного та намагається знаходити можливості для спільного відпочинку навіть за напружених робочих графіків.

«Знаєте, я завжди згадую, коли ми познайомилися, він тоді був у званні капітана, відтоді пройшло дуже багато часу, безпосередньо по нашому професійному зростанню... Говорю нашому, тому що ми крокуємо по життю разом, підтримуючи один одного і знаходячи час, тому що важливим речам ми завжди намагаємося приділити трішки більше часу. Намагаємося знаходити в графіках завантажених вільні години для проведення разом взагалі за буденними справами, переглядом фільмів, коли є така можливість, спільної вечері і все», – розповіла вона.

Також психологиня поділилася, хто в їхній родині частіше відповідає за приготування їжі. За її словами, Кирило Буданов дуже любить готувати, проте вона сама також отримує задоволення від цього заняття.

«По-різному буває. Кирило Олексійович дуже любить готувати. Я не завжди даю йому таку можливість, бо сама люблю. Це такий вид терапії в мене після важкого робочого дня», – зазначила Маріанна.

Маріанна Буданова запевнила, що серйозних сварок у їхніх стосунках практично не буває. Вона пояснила це, зокрема, своєю професією психологині та взаємним розумінням характерів і потреб одне одного.

«Як таких сварок не буває, тому що я психолог і розумію, як можна обходити гострі кути. За всі ці роки спільного життя мій чоловік також розуміє мене, мій темперамент, мій характер, і ми намагаємося підлаштовуватися під запити одне одного і йти назустріч – це найважливіше. Якщо ти кохаєш людину, ти намагаєшся зробити їй приємно і йти назустріч у тому ключі, який буде зрозумілий саме цій людині», – наголосила вона.

Водночас жінка зізналася, що життя поруч із чоловіком, який має небезпечну професію, має свої особливості. За її словами, у родині офіцерів навіть відчуття страху з часом змінюється.

«Так як ми родина офіцерів, хочу сказати, що відчуття страху деформоване. Насправді не треба брати з нас приклад, це унікальні емоції, які я не бажаю пережити нікому», – коротко пояснила Маріанна.

Окремо дружина Кирила Буданова вперше прокоментувала стан свого здоров’я після отруєння, яке сталося три роки тому. За її словами, наслідки досі даються взнаки, однак розповідати, які саме проблеми залишилися, вона не стала.

Маріанна подякувала українським медикам, які допомогли їй відновитися після пережитого.

«Не буду вдаватися в подробиці, але досі нюанси є. Дякувати богу, саме українські лікарі виходили мене і поставили на ноги, і я їм безмежно вдячна. І досі ми йдемо з ними тісно по цьому життю», – зауважила дружина Буданова.

Нещодавно Маріанна Буданова, дружина Кирила Буданова, отримала диплом Школи стратегічного архітектора Києво-Могилянської бізнес-школи. Вона закінчила десятий, ювілейний набір програми, яка об’єднує представників державного управління, бізнесу та інших важливих для суспільства сфер. На церемонії вручення дипломів були присутні й сам Кирило Буданов, а також посол Швеції в Україні Мартін Оберг.

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