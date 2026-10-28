Марта Костюк розповіла, як її мама штрафує дітей за російську мову на тренуваннях

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Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про мовне правило, яке діє на тренуваннях її мами Талини Бейко, яка працює тенісною тренеркою. За словами спортсменки, тренерка штрафує дітей, якщо вони спілкуються російською мовою.

«У мами є правило: коли ви приходите на тренування, то тут розмовляєте тільки українською», — розповіла Костюк.

«У мене мама штрафує дітей за те, що вони розмовляють російською мовою між собою. Я не знаю, які там точно штрафи, я не пам'ятаю, що саме вони роблять. У мене в мами є правило: ви хочете дома говорити російською – це ваше право, але коли ви приходите на тренування, то тут розмовляєте тільки українською. Це важко. Мама завжди проводить виховні бесіди з дітьми і з батьками, намагається пояснити, наскільки це важливо», – розповіла Марта Костюк.

Марта Костюк наразі є десятою ракеткою світу.

Про це повідомляється з посиланням на інтерв'ю Костюк з Марічкою Падалко.

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