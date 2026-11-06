Масі Найєм заявив про обшук у співробітника ГУР у справі Монако

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У співробітника Головного управління розвідки Міноборони України проводять невідкладний обшук, який, за попередньою інформацією, може стосуватися справи «Монако». Про це вранці 6 листопада повідомив адвокат Масі Найєм.

За його словами, слідчі дії проводить Служба безпеки України. Найєм стверджує, що під час затримання правоохоронці вибили двері, повалили військовослужбовця на землю та одягнули на нього кайданки.

Адвокат повідомив, що прибув на місце як захисник співробітника ГУР. Обшук, за його даними, відбувається за адресою: вулиця Смілянська, 15, квартира 84.

Також Найєм заявив, що, відповідно до закону, правоохоронці мали дочекатися представників внутрішньої безпеки ГУР, однак цього не зробили.

29 червня у Монако стався вибух, унаслідок якого серйозно постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, на якого 29 червня скоїли замах у Монако, заявив, що не знає, хто міг бути замовником нападу. Водночас він припускає, що до організації злочину могли бути причетні люди, пов’язані з Головним управлінням розвідки Міноборони.

Слідство перевіряє версію про причетність кол-центрів до підриву Вадима Єрмолаєва в Монако.

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