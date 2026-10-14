Маск і Трамп кинули Україну на поталу Росії — The Telegraph

0:00 / 0:00

Колумніст британського видання The Telegraph Джейк Волліс Сімонс вважає, що дії президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска послаблюють позиції України й створюють переваги для Росії.

Одним із приводів для критики стали обмеження Starlink для терміналів, які рухаються зі швидкістю понад 100 миль на годину. За оцінкою автора, це могло порушити роботу українських далекобійних безпілотників, які використовують супутниковий зв’язок для виконання бойових завдань.

Сімонс також розкритикував домовленості Трампа з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на світові ринки. На його думку, така угода може принести Москві додаткові доходи попри західні санкції, тоді як її практична користь для світового ринку пального залишається обмеженою.

Окремо автор згадав повідомлення про те, що під час переговорів у Маямі американські представники нібито погрожували припинити обмін розвідданими з Україною, якщо Київ не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах. Ці повідомлення згодом заперечували.

Колумніст також нагадав про попередні кроки адміністрації Трампа: публічні звинувачення на адресу Володимира Зеленського, тимчасове призупинення військової допомоги та розвідувальної підтримки, а також переговори з Москвою щодо умов завершення війни.

На тлі цих подій Сімонс поставив під сумнів надійність американської підтримки України. Він зазначив, що Велика Британія обіцяє прискорити постачання ракет для протиповітряної оборони, однак, на його думку, цього недостатньо, щоб компенсувати можливе послаблення американської допомоги.

Джерело: The Telegraph

Президент України ВолодимирЗеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.

Читай нас у