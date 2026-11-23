Матері морпіха Самбура оголосили підозру у шахрайстві через виплати на понад 4 млн грн
0:00 / 0:00
Матір морського піхотинця Владислава Самбура підозрюють у шахрайстві — вона отримувала виплати за сина, перебуваючи позбавленою батьківських прав.
У 2005 році суд позбавив жінку батьківських прав. Однак після потрапляння Владислава в російський полон у 2022 році вона звернулася до військової частини за виплатами, приховавши цей факт.
До січня 2025 року, коли військовий повернувся з полону, жінка отримала понад 4 млн грн.
Їй повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Посадовців військової частини перевіряли, однак порушень у їхніх діях не встановили.
Джерело: Офіс Генерального прокурора.
Працівники ДБР 3 серпня повідомили про нові підозри колишньому начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин на Запоріжжі та десятьом його підлеглим. За даними слідства, бухгалтери, які перебували в тилу, незаконно отримували додаткові виплати у розмірі до 100 тисяч гривень як учасники бойових дій.
Нагадаємо, правоохоронці викрили в Одеській області організатора незаконної схеми переправлення військовозобов'язаних за кордон. За даними поліції, під виглядом моряків із країни намагалися вивезти 147 чоловіків.
Служба безпеки України та Національна поліція викрили дев’ять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах країни. У межах спецоперацій затримали 23 організаторів оборудок, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати призову або незаконно виїжджати за кордон.