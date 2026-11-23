Матір морського піхотинця Владислава Самбура підозрюють у шахрайстві — вона отримувала виплати за сина, перебуваючи позбавленою батьківських прав.

У 2005 році суд позбавив жінку батьківських прав. Однак після потрапляння Владислава в російський полон у 2022 році вона звернулася до військової частини за виплатами, приховавши цей факт.

До січня 2025 року, коли військовий повернувся з полону, жінка отримала понад 4 млн грн.

Їй повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Посадовців військової частини перевіряли, однак порушень у їхніх діях не встановили.

Джерело: Офіс Генерального прокурора.