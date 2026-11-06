Матернова здивувалася реакції ЗМІ на позитивний звіт Єврокомісії щодо України

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Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова висловила здивування реакцією медіа на позитивний звіт Європейської комісії щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС. За її словами, після оприлюднення документа увага журналістів зосередилася переважно на порівнянні України з Молдовою.

"Насправді цей звіт дуже позитивний для України, він дає серйозні підстави для оптимізму, але також чітко прописує вимоги щодо законодавчої роботи, розбудови інституцій в Україні. Також звіт наголошує на тому, що ці процеси треба пришвидшувати, оскільки наразі є відкритим історичне "вікно можливостей", - зазначила Матернова.

Водночас дипломатка зауважила, що була здивована великою кількістю негативних оцінок у пресі та, зокрема, "одержимістю" порівняннями України з Молдовою.

"Мене дещо здивувала реакція в ЗМІ, яка фактично змістила акцент уваги на Молдову, незважаючи на дуже позитивні висновки у звіті (для України – ред.) ", - сказала посолка.

Вона наголосила, що порівнювати поступ двох країн до ЄС потрібно з урахуванням обставин, у яких вони перебувають. За її словами, Молдова швидше виконала окремі проміжні вимоги, однак Україна змушена просувати реформи в умовах повномасштабної війни.

Посолка також пояснила, що оцінювання прогресу країн-кандидаток передбачає дві різні матриці, які не варто плутати, хоча іноді це роблять навіть експерти.

Перша стосується змін, досягнутих за останній рік, і визначає, наскільки країна просунулася у виконанні конкретних вимог. У цьому контексті щодо України є чіткі зауваження та значний обсяг роботи, яку ще належить виконати, зауважила Матернова.

Друга матриця відображає сукупний прогрес реформ від початку трансформацій після Революції Гідності. У цьому контексті вона підкреслила, що за 12 років, що минули відтоді, було створено "дуже багато інституцій і ухвалено дуже багато законів".

"Усе це задокументовано і враховано. Тож коли кажуть, що рейтинг, наданий Європейською комісією Україні у звіті, є незаслуженим, - це неправда, тому що він враховує кумулятивний сукупний прогрес", - пояснила посолка ЄС.

Матернова також нагадала, що порівняно з попередніми хвилями розширення ЄС завдання України у процесі євроінтеграції ускладнюється, оскільки обсяг законодавства Євросоюзу (acquis communautaire), яке необхідно імплементувати, значно зріс.

Про це дипломатка сказала під час публічної дискусії "Beyond the Headlines: оцінка поступу України як країни-кандидатки на членство в ЄС", повідомляє кореспондент Укрінформу.

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