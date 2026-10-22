Матрос-дизертир опублікував у TikTok відео з позиціями ракетних комплексів ВМС ЗСУ

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Служба безпеки України викрила військовослужбовця-контрактника, який після самовільного залишення військової частини опублікував у TikTok відео з розташуванням і бойовою роботою підрозділу Військово-Морських Сил ЗСУ.

За даними СБУ, чоловік оприлюднив понад десять відеозаписів, знятих на телефон із прив’язкою до місцевості. Це могло дозволити російським військам встановити координати оборонних позицій і використати їх для атак.

Контррозвідка СБУ викрила порушника та вжила заходів для убезпечення місць тимчасової дислокації українських військових.

Чоловікові повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Джерело: Служба безпеки України.

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