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В Україні пропонують із 1 січня 2027 року встановити мінімальні посадові оклади для медиків не лише в лікарнях, а й у школах, спортивних установах та закладах соціального захисту.

Відповідна петиція №10948 на сайті Кабміну вже набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути уряд. Водночас запропоновані суми поки не затверджені.

Авторка петиції пропонує встановити такі базові оклади:

лікарям — від 40 тисяч гривень;

медсестрам і фельдшерам — від 27 тисяч гривень;

молодшому медперсоналу — від 14 тисяч гривень.

Надбавки за роботу в зоні бойових дій, нічні чергування та сумісництво пропонують нараховувати окремо. Також ініціатори вимагають запровадити відповідальність для керівників, які скорочуватимуть ставки або переводитимуть працівників на неповну зайнятість, щоб формально виконати вимоги щодо оплати.

Нині гарантовані мінімальні виплати у 20 тисяч гривень для лікарів і 13,5 тисячі для медсестер не поширюються на медиків у закладах освіти, спорту та соціального захисту.

Водночас у проєкті держбюджету на 2027 рік уряд передбачив інші мінімальні показники: 30 тисяч гривень для лікарів і 20 тисяч — для медсестер.

Джерело: петиція

Міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість підвищити мінімальну оплату праці лікарів до 30 тис. грн, а медсестер і медбратів — до 20 тис. грн. Водночас ці суми ще не затверджені, а строки підвищення залежатимуть від наявного фінансування та рішень уряду.

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