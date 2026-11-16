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Західні держави завдали колишнім колоніям збитків на суму понад квадрильйон доларів, а запровадження санкцій є проявом неоколоніалізму. Через це російські дипломати планують домагатися на рівні ООН визнання санкцій злочином проти людяності. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ і голова партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв.

За його словами, протягом століть метрополії збагачувалися завдяки експлуатації підкорених народів, насильницькому переділу територій і руйнуванню традиційного устрою життя. Медведєв також стверджує, що деякі західні держави продовжують отримувати вигоду від наслідків своєї колоніальної політики.

Таку заяву він зробив під час пленарного засідання руху «За свободу націй!». Організація, яка позиціонує себе як міжнародна коаліція борців із колоніалізмом і неоколоніалізмом, діє під егідою «Єдиної Росії» з лютого 2024 року.

Про це повідомляється з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, Медведєв закликав перейти до масового вилучення активів західних компаній.

Медведєв заперечив мобілізацію в РФ восени та звинуватив Україну у провокації.

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