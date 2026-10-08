Меган Маркл помітили в Лондоні на таємній вечері з нобелівською лауреаткою

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Дружину принца Гаррі Меган Маркл помітили на приватній вечері в готелі «Claridge’s» у Лондоні разом із наймолодшою лауреаткою Нобелівської премії миру Малалою Юсафзай. Відеозапис їхньої зустрічі оприлюднили в мережі відвідувачі закладу, які сиділи неподалік і таємно зафільмували розмову герцогині Сассекської з пакистанською правозахисницею.

На опублікованих кадрах видно, що зустріч мала неформальний та невимушений характер. Це вже не перша поява Меган у Великій Британії після повернення, адже раніше її разом із чоловіком бачили в Оксфордширі та Котсуолді. Публічно Меган Маркл та Малала Юсафзай уперше спілкувалися ще у 2020 році під час віртуальної панелі до Міжнародного дня дівчат, присвяченої проблемам доступу жінок до освіти.

The original video of Meghan https://t.co/UDO7ccy8VP — ℕ | | Zoënne (@NotSry2LoveDE) October 8, 2026

Про це повідомляє «24 Канал».

Принц Гаррі та Меган Маркл уперше разом з’явилися на публіці після повернення до Великої Британії. Подружжя вирушило на обід до затишного пабу The Falkland Arms у Котсуолдсі.

Принц Гаррі розповів про повернення до Британії та адаптацію дітей.

Нагадаємо, американська акторка, дружина британського принца Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл 4 серпня відзначила своє 45-річчя й поділилася у соцмережах святковими світлинами.

Колишній дворецький короля Великої Британії Чарльза III Грант Гарролд розкрив подробиці щоденного раціону монарха, який, за його словами, допомагає підтримувати здоров'я та активний спосіб життя.

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