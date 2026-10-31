Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків

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Перша леді США Меланія Трамп уперше прокоментувала завершення гуманітарної місії з евакуації мешканців тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.

Вона заявила, що успішна операція дає надію на встановлення тривалого миру між Україною та Росією.

«Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну», — написала Меланія Трамп у соцмережі X.

Також вона поширила допис українського омбудсмана Дмитра Лубінця про завершення евакуації.

Меланія Трамп раніше публічно підтримувала запровадження режиму припинення вогню в районі Олешків, щоб забезпечити порятунок заблокованих там мирних жителів.

Джерело: допис Меланії Трамп у X

Четвертий і останній літак із громадянами України, евакуйованими з Олешок Херсонської області, приземлився у білоруському Гомелі. Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають прибути на територію України.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Окремо омбудсман повідомив, що режим тиші триває вже понад 87 годин. Українська делегація повертається додому.

Нагадаємо, 17 автобусів із жителями Олешок прямують до України, до Росії у декілька разів менше.

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