У п’ятницю, 27 листопада, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела напружену телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Причиною стали українські удари по російських кораблях біля узбережжя Лівії, про які Київ заздалегідь не повідомив європейських партнерів. В офісі Мелоні заявили, що такі дії загрожують безпеці регіону та можуть поширити війну на Середземномор’я.

Після телефонної розмови канцелярія Мелоні оприлюднила заяву з доволі різкою оцінкою української операції. У ній ідеться, що удар по російських кораблях, проведений без попереднього узгодження із союзниками, викликав серйозне занепокоєння в Римі. «Операція порушила суверенітет Лівії та створює ризик поширення конфлікту на Середземномор’я», — заявили в офісі Мелоні.

Там також підтвердили, що Зеленський визнав: операцію провели без попереднього узгодження з партнерами. За словами італійської сторони, президент України зрозумів занепокоєння Рима та пообіцяв налагодити повний обмін інформацією, а також забезпечити прямий і постійний зв’язок.

Водночас Мелоні дала зрозуміти, що Італія не готова миритися з діями, які можуть створити загрозу для країни або сусіднього регіону. «Рим не може прийняти дії, які ставлять під загрозу безпеку Італії або регіону», — йдеться в заяві її офісу.

Чому реакція Мелоні стала особливо різкою

Bloomberg звертає увагу на те, що італійська версія розмови відрізняється від попередніх публічних заяв Зеленського. В інтерв’ю BBC президент говорив, що українські сили не проводять подібних атак без консультацій із партнерами. Водночас він не уточнював, про які саме країни йдеться. Після розмови з Мелоні стало зрозуміло, що принаймні Італію про операцію заздалегідь не попередили. На думку Bloomberg, заява італійського уряду також свідчить, що Зеленський визнав занепокоєння партнерів і погодився змінити підхід до обміну інформацією.

За даними джерела видання, яке побажало залишитися анонімним, інцидент помітно охолодив відносини між Києвом і Римом. Раніше Мелоні вважали однією з найпослідовніших союзниць України серед європейських лідерів. Однак її реакція на удари біля Лівії показала, що питання безпеки Середземномор’я для італійського уряду є дуже чутливим.

Чому Італія занепокоєна ударами біля Лівії

Bloomberg також пов’язує різку реакцію Мелоні з внутрішньою політикою Італії. Наступного року в країні мають відбутися вибори, а частина представників як правлячої коаліції, так і опозиції дотримується позицій, які видання характеризує як більш прихильні до Росії. Крім того, Лівія розташована неподалік від Італії. Тому будь-яке загострення бойових дій у цьому районі може викликати серйозне занепокоєння в Римі. Мелоні ризикує зіткнутися з політичними наслідками, якщо війна пошириться ближче до італійських кордонів.

Нагадаємо, українська операція біля Лівії відбулася 22 листопада. За повідомленнями про її перебіг, СБУ та Сили оборони атакували російський військовий корабель і вантажне судно, пов’язане з перевезенням військових вантажів. Після цього італійська сторона публічно висловила занепокоєння можливим поширенням конфлікту на Середземномор’я. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву офісу італійської прем’єрки та джерела, обізнане зі змістом розмови.

Президент Володимир Зеленський підтвердив прем’єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні, що українська операція проти російських суден біля берегів Лівії відбулася без попередньої координації з європейськими партнерами. Водночас Україна готова налагодити регулярний обмін інформацією з Італією.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у лівійському порту Бенгазі.

Також у Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

Українські морські безпілотники, які атакували російський корвет «Меркурій» у Лівії, могли бути запущені з території Албанії або з лівійських морських баз Місрата та Завія, що перебувають під контролем уряду національної єдності в Тріполі, повідомила французька газета Le Monde.

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