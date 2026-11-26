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Колишній чоловік співачки Камалії, бізнесмен Мохаммад Захур, відреагував на її резонансне інтерв'ю. У ньому артистка зізналася, що офіційно не перебувала з ним у шлюбі та протягом багатьох років почувалася недолюбленою.

71-річний Захур заявив, що не заперечує права колишньої дружини висловлювати власну думку, однак визнав, що її слова його образили.

"Було образливо, звісно. Що тут скажеш, якщо стільки років людина старалася… Так, я небагатослівний і, можливо, не часто вживаю лагідні слова. Ми, східні люди, зазвичай не говоримо такі речі, ми показуємо, що ми кохаємо. А якщо можна було говорити, але нічого не робити. Я волів навпаки", - пояснив Захур.

Прокоментував чоловік і скандальну історію з фізичним насильством, якого Камалія зазнавала з боку свого ексбойфренда Михайла Стефанішина. Зі слів Захура, він про те не знав, а коли помічав сліди побоїв на обличчі ексдружини, то думав, що це грим.

"Ну а якби я знав, то що ж можна зробити: піти побити когось?", - запитав чоловік.

Дізнавшись правду, Захур не намагався зустрітися зі Стефанішиним.

"Краще треба піти до міліції, нехай міліція розбирається. Розбиратися по-бандитські — це не по-нашому. Може, по-їхньому, але не по-нашому. Тому треба було одразу звертатися до міліції і оголосити — все, більше нічого, хай міліція розбирається", - запевнив бізнесмен.

Захур додав, що оскільки Камалія - людина публічна, в разі бездіяльності правоохоронців вона могла би привернути до цього суспільну увагу.

Заяву ексдружини про несправжність шлюбу, який не був оформлений за українськими законами, Захур назвав "маячнею".

"Це якась маячня! Річ у тому, що якщо ти одружений, то ти одружений — неважливо за яким законом. Якщо ми жили в Англії, то треба було одружуватися потім по-англійськи тощо? Це маячня, яку я не визнаю. Якщо ти розписався, то неважливо, за якою традицією ти розписався. У тебе є папір. А якщо не одружився по-українськи й ти не одружений, то тоді я все життя не одружений. Найбажаніший холостяк", - пожартував він.

Побоювання Камалії, що після його смерті вона опиниться на вулиці, Захур вважає безпідставними.

"Навіть якби в заповіті не було б її, то в неї є доньки, котрі в заповіті точно будуть. Тому доньки свою маму в будь-якому випадку не кинуть. Камалія свою частку все одно одержить, тож хай не хвилюється", - заявив він.

Захур зазначив, що любить Камалію як матір своїх доньок. Він припустив, що в неї ще можуть бути тисячі залицяльників, тоді як він уже нікого до себе не підпускає і живе спокійно.

"Я вже все, я на пенсію пішов від кохання. Я в пенсійному віці, вже до кохання не тягне", - поділився чоловік.

Про це він сказав у програмі "Наодинці з гламуром".

Співачка Камалія розповіла про ексбойфренда, який підіймав на неї руку.

Відео: Камалія після розлучення із Захуром заявила, що ніколи не була одружена.

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