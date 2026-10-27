Мене забрали до ТЦК: на Полтавщині знайшли покинутого собаку із запискою

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У Кременчуці на Полтавщині в парку «Придніпровський» знайшли собаку, якого залишили прив’язаним до лавки. Поруч із твариною була записка, у якій ішлося, що її господаря забрали до ТЦК.

Власник попросив знайти для собаки люблячу родину, яка зможе про нього подбати. Історія швидко поширилася в соцмережах після того, як дівчина, яка знайшла чотирилапого, опублікувала його фотографії у Threads. Із записки стало відомо, що господаря мобілізували.

Деталі історії із покинутим песиком у Кременчуці

У записці йдеться, що пітбуля звати Леон. Його залишили прив’язаним у парку, бо господаря забрали до ТЦК, а песик дуже добрий і знає всі команди.

"Я хазяїн, мене забрали ТЦК. Люди добрі, прихистіть. Дуже добрий, усі команди знає, все їсть", – написав невідомий чоловік.

У результаті тваринку забрали співробітники КП "Спецсервіс-Кременчук". Наразі Леоном опікуються комунальники та шукають йому нову родину. За їхніми словами, пес виявився лагідним і товариським.

"Поки Леон залишається у нас, відкритий для знайомств і продовжує дарувати свої гарячі поцілунки нашій співробітниці пані Марині. Ми дуже сподіваємося, що наступного разу Леон завітає в парк вже з новим господарем", – зазначили комунальники.

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