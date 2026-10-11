Мер Бучі передав американцям символічний подарунок Трампу

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Міський голова Бучі Анатолій Федорук підготував символічний подарунок для президента США Дональда Трампа — каністру дизельного пального. За словами мера, він передав її американцям, які відвідали місто.

Мер Бучі Анатолій Федорук передав президенту США Дональду Трампу подарунок – каністру дизельного пального. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Купив дизеля. Відправлю Трампу. Бо з миру по нитці, дивись, так і назбираємо», – написав Анатолій Федорук.

Саму каністру бучанський міський голова прикрасив тризубом та словами «Слава Україні».

«Сьогодні Бучу відвідували американці, тож передав їм дизель у каністрі з українським характером. Адже того російського пального, яке Трамп купує у путіна і за яке Україна платить кров’ю, вистачить лише на 14 годин для всієї Америки», – пояснив посадовець.

«А якщо серйозно, то історія вже не раз доводила: угоди з диктаторами мають високу ціну. І якщо кілька годин дешевого пального варті таких компромісів, то згодом рахунок для Америки може виявитися значно більшим. Чи буде ще дизель із Росії до Америки, невідомо. А от із Бучі точно доїде», – додав Анатолій Федорук.

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