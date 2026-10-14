Мер Франківська хоче заманювати жінок за кермо автобусів безкоштовними салонами краси

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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував запровадити спеціальні бонуси для жінок, які влаштовуватимуться водійками комунального транспорту.

Серед можливих заохочень — безкоштовні послуги перукарень і салонів краси.

Ініціативу обговорили через нестачу водіїв у комунальному підприємстві «Електроавтотранс». Причиною кадрового дефіциту є, зокрема, мобілізація працівників, через що місто вже скорочує кількість транспорту на маршрутах.

Нині на підприємстві працюють 223 водії проти 254 у 2024 році. Серед них — 46 жінок. За дев’ять місяців 2026 року до війська мобілізували 18 водіїв підприємства, тоді як за аналогічний період 2024-го — шестеро.

Через нестачу персоналу в місті тимчасово скасували тролейбусний маршрут №8, а маршрут №2 продовжили до Північного бульвару.

Марцінків запропонував розробити програму заохочень і винести її на розгляд міської ради.

Джерело: Руслан Марцінків, оперативна нарада міського голови

У Івано-Франківську приватні перевізники пропонують підвищити вартість проїзду в маршрутках із 20 до 25 гривень. Міська влада розглядає можливість пов’язати зміну тарифу з установленням валідаторів для безготівкової оплати.

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