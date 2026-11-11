Мешканця Буковини судитимуть за контрабанду майже тонни кратому під виглядом чаю

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Чернівецька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного мешканця Чернівецького району за фактом контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України).

Слідство встановило, що фігурант, який працює у сфері міжнародних перевезень, організував доставку в Україну майже тонни кратому з країни Південно-Східної Азії через Румунію.

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До перевезення він залучив двох водіїв мікроавтобусів, яким представив товар як «чай матча», а сам супроводжував транспорт на власному автомобілі. Під час проходження митного контролю на пункті пропуску «Порубне–Сірет» 11 серпня 2026 року працівники митниці виявили 30 коробок із 195 упаковками зеленого порошку загальною масою 942 кг. Експертиза підтвердила наявність подрібненого листя рослини *Mitragyna speciosa* (кратому), яка в Україні віднесена до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура.

В Україні викрили масштабну контрабанду наркотичного засобу «кратом» із Чехії.

У межах міжнародної спецоперації «Еспаньйол» правоохоронці перекрили канали постачання наркотиків з Іспанії, США та Португалії до України. Операція була спрямована на припинення міжнародного наркотрафіку та викриття шляхів ввезення заборонених речовин на територію України.

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